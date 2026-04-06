5 законів геополітики

Перший закон геополітики: природними для людства є періоди воєн; період миру – це виключення, а не правило

Другий закон геополітики: агресор наважується перекроїти світ і нападає не тоді, коли він максимально сильний, а тоді, коли вважає інших слабкими. Третій закон геополітики: якщо ви намагаєтесь залишити війну в межах конкретної території – вона точно вийде за її рамки і, з високою вірогідністю, прийде до вас. Четвертий закон геополітики: рівень готовності військових до реальної ескалації конфлікту зворотно-пропорційний часу, який політики витратили на пошук пояснень, як цього уникнути. П’ятий закон геополітики: мир неодмінно наступить, хоча б тому, що новим ключовим гравцям потрібен час для накопичення ресурсів і підготовки до нової війни.

