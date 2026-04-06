5 законов геополитики

Первый закон геополитики: естественными для человечества являются периоды войн; период мира – это исключение, а не правило

Второй закон геополитики: агрессор решается перекроить мир и нападает не тогда, когда он максимально силен, а когда считает других слабыми. Третий закон геополитики: если вы пытаетесь покинуть войну в пределах конкретной территории – она точно выйдет за ее рамки и, с высокой вероятностью, придет к вам. Четвертый закон геополитики: уровень готовности военных к реальной эскалации конфликта обратно-пропорционального времени, который политики потратили на поиск объяснений, как этого избежать. Пятый закон геополитики: мир обязательно наступит, хотя бы потому, что новым ключевым игрокам нужно время для накопления ресурсов и подготовки к новой войне.

