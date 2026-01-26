14:23  26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
12:25  26 січня
На Полтавщині в будинку вибухнув газовий балон: троє постраждалих
08:58  26 січня
Катався на скайсерфінгу: у Києві чоловік провалився під лід
UA | RU
UA | RU
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
26 січня 2026, 14:50

Нас "годують" підготовкою стовідсоткових гарантій безпеки від США

26 січня 2026, 14:50
Читайте также на русском языке
Угода, мовляв, готова. Заманюють в світ процвітання України з 800 млрд доларів США. А що таке «формула Анкоріджа» з рішенням «територіального питання» ніхто не пояснює…
Угода, мовляв, готова. Заманюють в світ процвітання України з 800 млрд доларів США. А що таке «формула Анкоріджа» з рішенням «територіального питання» ніхто не пояснює…
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

А в цьому і є головна проблема: чи Україна залишиться суверенною, чи нас "нагнуть" і будуть надалі розмовляти з нами лише в такій позиції.

Ці переговори – якась розмова про "кота в мішку". Ще й з того кота бідного шерсть шкребуть безжально.

Те, що сьогодні переговорникам здається найкращим з можливих варіантів, може настільки бути відірваним від реалій сприйняття народом України, що потім можна потрапити в пастку неможливості виконання обіцяного.

Сподіваюся, у наших є повне розуміння цього моменту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
гарантії безпеки політика США РФ Україна
Папа Римський закликав світ припинити війну в Україні
26 січня 2026, 08:46
В Абу-Дабі завершились перемовини України, США та РФ
24 січня 2026, 15:39
Під час перемовин в Абу-Дабі Україна та РФ не наблизилися до компромісу, – Reuters
24 січня 2026, 11:17
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Зеленський незадоволений відновленням енергетики в Україні
26 січня 2026, 15:25
На Київщині вибухнув балкон в багатоповерхівці - що сталось
26 січня 2026, 15:15
Ощадбанк отримав нового керівника
26 січня 2026, 15:08
Через нічну атаку РФ зафіксовані знеструмлення у двох областях
26 січня 2026, 14:57
"Заробили" на генераторах: на Львівщині викрили розкрадання на пів мільйона
26 січня 2026, 14:55
Аграрний конфлікт у ЄС: Польща скаржиться на український імпорт
26 січня 2026, 14:52
Над Києвом кружляють ворожі дрони
26 січня 2026, 14:35
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
26 січня 2026, 14:23
Атака на світову спадщину: російські удари пошкодили Києво-Печерську лавру
26 січня 2026, 13:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »