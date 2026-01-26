Нас "годують" підготовкою стовідсоткових гарантій безпеки від США

Угода, мовляв, готова. Заманюють в світ процвітання України з 800 млрд доларів США. А що таке «формула Анкоріджа» з рішенням «територіального питання» ніхто не пояснює…

ілюстративне фото: з відкритих джерел

А в цьому і є головна проблема: чи Україна залишиться суверенною, чи нас "нагнуть" і будуть надалі розмовляти з нами лише в такій позиції. Ці переговори – якась розмова про "кота в мішку". Ще й з того кота бідного шерсть шкребуть безжально. Те, що сьогодні переговорникам здається найкращим з можливих варіантів, може настільки бути відірваним від реалій сприйняття народом України, що потім можна потрапити в пастку неможливості виконання обіцяного. Сподіваюся, у наших є повне розуміння цього моменту.

