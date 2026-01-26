Нас "кормят" подготовкой стопроцентных гарантий безопасности от США
Соглашение, мол, готово. Привлекают в мир процветания Украины с 800 млрд. долларов США. А что такое «формула Анкориджа» с решением «территориального вопроса» никто не объясняет…
А в этом и есть главная проблема: останется ли Украина суверенной, или нас "нагнут" и будут в дальнейшем разговаривать с нами только в такой позиции.
Эти переговоры – какой-то разговор о "коте в мешке". Еще и с того кота бедного шерсть скребут безжалостно.
То, что сегодня переговорщикам кажется лучшим из возможных вариантов, может быть настолько оторванным от реалий восприятия народом Украины, что потом можно попасть в ловушку невозможности выполнения обещанного.
Надеюсь, у наших есть полное понимание этого момента.
Папа Римский призвал мир прекратить войну в Украине
