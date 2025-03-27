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Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
27 березня 2025, 04:50

Дозована правда: як інформаційний простір формує думку

27 березня 2025, 04:50
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Керований хаос інформаційних повідомлень не відображає повною мірою того, що насправді відбувається
Керований хаос інформаційних повідомлень не відображає повною мірою того, що насправді відбувається
фото: pixabay
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Скільки у Вас у стрічці зараз інформації про Китайську народну республіку? А вона багато що робить, а не просто так чекає...

А коли Ви останній раз чули про Кооперативну Республіку Гаяна? А вона є... Більше того, буде головувати в Раді Безпеки ООН у червні цього року.

Просто щоб було зрозуміло: ми робимо висновок про реальні факти лише з урізаного масиву інформації, з дозованою правдою та ще й спрямованої на досягнення своїх цілей тими чи іншими міжнародними Акторами.

Та ще й переважно не з першоджерел, а через посередництво медіа, коментаторів, політологів...

Не сприймайте некритично цей "паралельний інформаційний світ"! Враховуйте лише реальні й підтверджені факти та дії.

Щоб не стати об'єктом маніпуляцій, Ви маєте просто прийняти те, що потік інформації практично ніколи не дасть Вам всієї ПРАВДИ, або самим стати суб'єктом, який цим потоком керує.

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інфомація маніпуляції факти інформаційний хаос
 
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