Трамп не обіцяв зупинити війну за пів року

Навіяно особистим уважним переглядом пресконференції обраного президента США Дональда Трампа.

Навіяно особистим уважним переглядом пресконференції обраного президента США Дональда Трампа.

фото: x.com/realDonaldTrump

Люди добрі! Шановні журналісти, коментатори та всі зацікавлені!

Не можна так довільно тлумачити і навіть подавати недочуте вами. Або "тупо" переписувати помилки американських медіа. Вони швидко виправляють, а ви вже ні...

Дональд Трамп НЕ заявляв, що він "зупинить війну за пів року"! Питання журналіста було про зустріч з російським очільником, а на уточнююче, стосовно терміну 3-6 місяців - Дональд Трамп відповів лише про можливу розмову (conversation) в період до пів року ("навіть раніше"). Це дійсно можна тлумачити по-різному, але точно не цитатою про терміни завершення війни в заголовках медіа!!!

Дональд Трамп НЕ заявляв, що "зустріч з путіним має почекати", подобається нам це чи ні. Він лише пояснив, що не думає, що доречно це робити до 20 січня.

Я вам більше скажу, щоб все зрозуміти достеменно, що реально говорить і має на увазі Дональд Трамп, треба бути присутніми на самій прес-конференції (у нього багато незавершених фраз і переадресацій між ним і журналістами, які задають питання).

З деяких питань в нього є модель відповіді, яку він застосовує просто тому, що позиція ще не готова і т.п.

В мене, наприклад, не склалося депресивного настрою після цієї прес-конференції. Я бачу, що деяка додаткова інформація вже доходить до обраного Президента США, десь ворог добирається також до його вух зі своїми наративами, а в деяких моментах приходить більш глибоке усвідомлення масштабу проблеми.

Я вас дуже прошу: не ловіть першу-ліпшу сенсацію. Краще паузу зробити, або оперативно виправляти цитати, хоча зараз все так динамічно, що ваші "маленькі неточності" приводять до стресу мільйонів людей.