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Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
08 января 2025, 09:36

Трамп не обещал остановить войну через полгода

08 января 2025, 09:36
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Навеяно личным внимательным пересмотром пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа.
Навеяно личным внимательным пересмотром пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа.
фото: x.com/realDonaldTrump
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Люди добрые! Уважаемые журналисты, комментаторы и все заинтересованные!

Нельзя так произвольно толковать и даже подавать ослышанное вами. Или "тупо" переписывать ошибки американских медиа. Они быстро исправляют, а вы уже нет.

Дональд Трамп не заявлял, что он "остановит войну за полгода"! Вопрос журналиста был о встрече с российским руководителем, а на уточняющий, относительно срока 3-6 месяцев - Дональд Трамп ответил лишь о возможном разговоре (conversation) в период до полугода ("даже раньше"). Это действительно можно толковать по-разному, но точно не цитатой о сроках завершения войны в заголовках медиа!!!

Дональд Трамп не заявлял, что "встреча с Путиным должна подождать", нравится нам это или нет. Он лишь объяснил, что не думает, что уместно это делать до 20 января.

Я вам больше скажу, чтобы все понять точно, что реально говорит и подразумевает Дональд Трамп, нужно присутствовать на самой пресс-конференции (у него много незавершенных фраз и переадресаций между ним и журналистами, задающими вопросы).

По некоторым вопросам у него есть модель ответа, которую он применяет просто потому, что позиция еще не готова и т.п.

У меня, например, не сложилось депрессивного настроения после этой пресс-конференции. Я вижу, что некоторая дополнительная информация уже доходит до избранного Президента США, где-то враг добирается также до его ушей со своими нарративами, а в некоторых моментах приходит более глубокое осознание масштаба проблемы.

Я вас очень прошу: не ловите первую попавшуюся сенсацию. Лучше сделать паузу, или оперативно исправлять цитаты, хотя сейчас все так динамично, что ваши "маленькие неточности" приводят к стрессу миллионов людей.

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