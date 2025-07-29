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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
29 липня 2025, 09:31

"Прискорений" ультиматум Трампа. Чого очікувати

29 липня 2025, 09:31
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Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти: каталізатором заяви про 10-12 днів стала угода США — ЄС. Але, повторюся — це лише каталізатор певних процесів (схоже, на угоду з ЄС Трамп відводив цих самих 50 днів, а те, що угода підписана вже — прискорює інші процеси)
Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти: каталізатором заяви про 10-12 днів стала угода США — ЄС. Але, повторюся — це лише каталізатор певних процесів (схоже, на угоду з ЄС Трамп відводив цих самих 50 днів, а те, що угода підписана вже — прискорює інші процеси)
фото: з відкритих джерел
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Що знаходиться в підводній частині цього айсберга можна лише здогадуватися. Але давайте спробуємо висунути навіть не версії, а гіпотези щодо подальших дій Трампа.

1. Я не вірю ні в які різкі дії Трампа по ескалаціі ситуації з судноплавством в Балтійському морі. Вірогідність того, що в серпні почнуть масово затримувати російські танкери мізерна. Так само ніхто завтра не прийматиме закон Грема.

2. Все, що зараз робить Трамп націлене не стільки на Росію, скільки на Китай. Домовленості з ЄС розв'язали йому руки: Європа буде рухатися в фарватері США і майбутні переговори з Китаєм передбачають в більшості випадків спільну позицію ЄС та США. Ринок ЄС, нагадаю, так само важливий для Китаю, як і ринок США.

3. Зараз є два варіанти розвитку подій: Трамп спробує прискорити переговори з Китаєм і спробує вийти на якісь домовленості в найкоротший час (і тоді він справді може поїхати на святкування перемоги Китаю над Японією, як пеееможець). Поки цей варіант не виглядає аж надто реалістичним, хоча, ні Китай, ні США точно не хочуть торгових ескалацій чи, тим більше бойових дій. В цьому випадку, справді, в найкоротший час Китай почне тиснути на Росію задля припинення бойових дій, а нас США буде змушувати до жорстких компромісів (яких - можна фантазувати, хоча всі опції і так відомі).

4. Другий варіант - в найближчі пару тижнів Трамп підпише певну угоду між США, Індією та країнами Перської затоки по заміщенню російської нафти і тоді вже приступить до переговорів з Китаєм.

Чекати залишилося недовго. Але точно ніяких мит в 100 чи 500% ніхто приймати не буде. Гра буде значно складніша. А я можу лише повторити: нам потрібно вирівнювати стосунки з Китаєм, як неминучим другим полюсом світу.

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США Дональд Трамп ЄС Росія торговля мито Китай
 
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