"Ускоренный" ультиматум Трампа. Чего ожидать

Не нужно быть большим аналитиком, чтобы понять: катализатором заявления о 10-12 днях стало соглашение США — ЕС. Но, повторюсь — это только катализатор определенных процессов (похоже, на соглашение с ЕС Трамп отводил этих 50 дней, а то, что соглашение уже подписано — ускоряет другие процессы)

Не нужно быть большим аналитиком, чтобы понять: катализатором заявления о 10-12 днях стало соглашение США — ЕС. Но, повторюсь — это только катализатор определенных процессов (похоже, на соглашение с ЕС Трамп отводил этих 50 дней, а то, что соглашение уже подписано — ускоряет другие процессы)

фото: из открытых источников

Что находится в подводной части этого айсберга можно только догадываться. Но давайте попробуем выдвинуть даже не версии, а гипотезы по поводу дальнейших действий Трампа.

1. Я не верю ни в какие резкие действия Трампа по эскалации ситуации с судоходством в Балтийском море. Достоверность того, что в августе начнут массово задерживать российские танкеры скудны. Также никто завтра не будет принимать закон Грэма.

2. Все, что сейчас делает Трамп, нацелено не столько на Россию, сколько на Китай. Договоренности с ЕС решили ему руки: Европа будет двигаться в фарватере США и предстоящие переговоры с Китаем предполагают в большинстве случаев общую позицию ЕС и США. Рынок ЕС, напомню, столь же важен для Китая, как и рынок США.

3. Сейчас есть два варианта развития событий: Трамп попытается ускорить переговоры с Китаем и попытается выйти на какие-то договоренности в самое короткое время (и тогда он действительно может поехать на празднование победы Китая над Японией, как победитель). Пока этот вариант не выглядит слишком реалистичным, хотя, ни Китай, ни США точно не хотят торговых эскалаций или, тем более, боевых действий. В этом случае, действительно, в самое короткое время Китай начнет давить на Россию для прекращения боевых действий, а нас США будет принуждать к жестким компромиссам (которые - можно фантазировать, хотя все опции и так известны).

4. Второй вариант – в ближайшие пару недель Трамп подпишет определенное соглашение между США, Индией и странами Персидского залива по замещению российской нефти и тогда уже приступит к переговорам с Китаем.

Ждать осталось недолго. Но точно никаких пошлин на 100 или 500% никто принимать не будет. Игра будет гораздо сложнее. А я могу только повторить: нам нужно выравнивать отношения с Китаем как неизбежным вторым полюсом мира.