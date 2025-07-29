07:32  29 июля
На Ровенщине появятся мобильные блокпосты
06:40  29 июля
Реанимация вместо селфи на поезде: возле Львова 15-летнего подростка ударило электротоком
05:05  29 июля
Трагедия в Кременчуге: женщина выпала из окна многоэтажки
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
29 июля 2025, 09:31

"Ускоренный" ультиматум Трампа. Чего ожидать

29 июля 2025, 09:31
Читайте також українською мовою
Не нужно быть большим аналитиком, чтобы понять: катализатором заявления о 10-12 днях стало соглашение США — ЕС. Но, повторюсь — это только катализатор определенных процессов (похоже, на соглашение с ЕС Трамп отводил этих 50 дней, а то, что соглашение уже подписано — ускоряет другие процессы)
Не нужно быть большим аналитиком, чтобы понять: катализатором заявления о 10-12 днях стало соглашение США — ЕС. Но, повторюсь — это только катализатор определенных процессов (похоже, на соглашение с ЕС Трамп отводил этих 50 дней, а то, что соглашение уже подписано — ускоряет другие процессы)
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Что находится в подводной части этого айсберга можно только догадываться. Но давайте попробуем выдвинуть даже не версии, а гипотезы по поводу дальнейших действий Трампа.

1. Я не верю ни в какие резкие действия Трампа по эскалации ситуации с судоходством в Балтийском море. Достоверность того, что в августе начнут массово задерживать российские танкеры скудны. Также никто завтра не будет принимать закон Грэма.

2. Все, что сейчас делает Трамп, нацелено не столько на Россию, сколько на Китай. Договоренности с ЕС решили ему руки: Европа будет двигаться в фарватере США и предстоящие переговоры с Китаем предполагают в большинстве случаев общую позицию ЕС и США. Рынок ЕС, напомню, столь же важен для Китая, как и рынок США.

3. Сейчас есть два варианта развития событий: Трамп попытается ускорить переговоры с Китаем и попытается выйти на какие-то договоренности в самое короткое время (и тогда он действительно может поехать на празднование победы Китая над Японией, как победитель). Пока этот вариант не выглядит слишком реалистичным, хотя, ни Китай, ни США точно не хотят торговых эскалаций или, тем более, боевых действий. В этом случае, действительно, в самое короткое время Китай начнет давить на Россию для прекращения боевых действий, а нас США будет принуждать к жестким компромиссам (которые - можно фантазировать, хотя все опции и так известны).

4. Второй вариант – в ближайшие пару недель Трамп подпишет определенное соглашение между США, Индией и странами Персидского залива по замещению российской нефти и тогда уже приступит к переговорам с Китаем.

Ждать осталось недолго. Но точно никаких пошлин на 100 или 500% никто принимать не будет. Игра будет гораздо сложнее. А я могу только повторить: нам нужно выравнивать отношения с Китаем как неизбежным вторым полюсом мира.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США Дональд Трамп ЕС Россия торговля пошлина Китай
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
На Ровенщине растет количество случаев гепатита В: за полгода — 17 больных
29 июля 2025, 10:50
Удар по колонии под Запорожьем: погибли 17 осужденных, пострадали более 80 человек
29 июля 2025, 10:45
Россияне готовили убийство командира батальона "Волки Да Винчи"
29 июля 2025, 10:37
В Николаевской области из-за атаки БпЛА возник масштабный пожар на ферме
29 июля 2025, 10:15
В Деснянском районе Киева силовики проверяют документы и машины
29 июля 2025, 09:57
Спасатели показали последствия ракетного удара по Каменскому
29 июля 2025, 09:45
На Сумщині более 100 обстрелов за сутки: пятеро раненых, среди них — ребенок
29 июля 2025, 09:15
РФ атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО
29 июля 2025, 09:10
В Херсонской области россияне убили гражданского, пострадали 3 человека
29 июля 2025, 08:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »