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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
13 февраля 2025, 13:35

О переговорах и невозможности новой Ялты

13 февраля 2025, 13:35
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Ключевая задача Украины – сохранить государство с максимальной территорией и выходом к морю
Ключевая задача Украины – сохранить государство с максимальной территорией и выходом к морю
фото: freepik.com
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Развал России не рассматривался ни одной стороной как часть сценария. И наши иллюзии на этот счет – это наши иллюзии. Без внешней помощи развал России руками Украины – невозможен.

Базовая задача переговоров и дальнейших действий – это субъектность Украины, как государства. Результаты переговоров – это не столько о территориях, сколько о субъектности в будущем. Без этого территории не имеют смысла.

Ключевой вопрос – красные линии. По Украине (я уже писал) – не допустить нейтральный статус, не допустить резкого сокращения максимальной численности ВСУ, не допустить запрета на ряд отраслей ВПК и получить гарантии на поставку определенных видов оружия. Для России (хотя мы здесь мало можем влиять) не допустить масштабного снятия санкций.

Путин начинал с того, что считал, что короткая война в Украине позволит ему стать третьим полюсом мира, обеспечит неограниченные полицейские функции на постсоветском пространстве и позволит остановить деславянизацию. Ни одно из этих желаний не будет воплощено в жизнь. Не предполагается никакой Ялты. Россия – останется слабой экономически страной, которая вынуждена будет уступить часть нефтегазовых сверхприбылей в пользу США и монархий Персидского залива. И Китай согласится на это в обмен на то, что против его товаров не будут вводить пошлины.

Россия потеряет европейские рынки и не будет иметь доступа к новым технологиям. Что бы там Путин ни говорил сейчас – никому не нужно технологически накачивать Россию, которая может начать (захотеть начать) войну в относительно краткосрочной перспективе.

Новая война от России не нужна ни США, ни Китаю.

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