Про карантин здорової людини

Карантин та обмеження проведення масових заходів запроваджується для того, аби зменшити ризики поширення коронавірусу. Це не просто канікули або відпустка, а велика відповідальність, яка покладається на кожного

Аби ці обмеження були дійсно ефективними, варто якомога більше залишатися вдома, вчитися або працювати дистанційно, не користуватися громадським транспортом та максимально зменшити контакти із людьми. Це не означає купувати гречку та туалетний папір у величезній кількості "про запас”. Йдеться про розумне дистанціювання і особлива увага до свого здоров’я та людей навколо.

Ми закликаємо вас бути свідомими, утриматися від зайвих активностей, поїздок і зустрічей, та проводити більшеу час вдома. Наступні три тижні — не привід їхати з дітьми до бабусі, провідати усіх родичів, нарешті зустрітися з друзями або почати займатися спортом у спортзалі. Пояснюємо чому та розповідаємо, що можна робити натомість:

Ваші бабусі та дідусі, батьки та інші родичі старшого віку знаходяться в зоні високого ризику. http://bit.ly/2wSwqGY Що старша людина та що більше хронічних захворювань вона має, то більш небезпечним для неї може бути SARS-CoV-2. У дітей та молодих людей легка форма коронавірусу може виглядати як застуда, а тому не варто зайвий раз використовувати карантин як привід посидіти за родинним столом.

Не варто зустрічатися з друзями лише тому, що у вас є вільний час. На цей період краще обмежити великі зустрічі і походи в заклади, де досить людно. Пам’ятайте, що під час інкубаційного періоду коронавірус може не проявлятися симптоматично, проте людина може все одно передавати вірус. http://bit.ly/2IN0wy5

Карантин та зменшення соціальних взаємодій і контактів — ваша можливість убезпечити себе і своїх близьких. Якщо у вас є можливість потурбуватися про своє здоров’я, навіщо підвищувати ризики захворіти? Натомість, більше перебуваючи вдома, можна зайнятися корисними для здоров’я справами:

Спіть як мінімум 7-8 годин на день. Тепер ви маєте більше вільного часу, а тому можете виділити його на здоровий сон, який є одним із важливих елементів для зміцнення імунітету. Дотримуйтеся режиму дня. http://bit.ly/34icKHt

Слідкуйте уважно за своїм харчуванням. Через брак часу та насичений графік ми можемо забувати про повноцінне й збалансоване харчування. Спробуйте відмовитися від спокусливої доставки їжі та почніть більше готувати вдома. Гречка, якої ви могли багато купити в супермаркеті, до речі, чудово пасує до здорового харчування.

Займайтеся спортом. Важливо підтримувати фізичну форму, коли ви весь день сидите вдома і мало рухаєтеся. http://bit.ly/3aVafi4 Вдома обов’язково робіть прості вправи, а ось абонемент у спортзал краще відкласти на майбутнє.

Приберіть вдома. Окрім того, що у вас нарешті з’явився час провести генеральне прибирання, тіштеся, що це може допомогти вам у профілактиці коронавірусу та зниження ризику зараження. За посиланням рекомендації щодо дезінфекції приміщень різних типів: http://bit.ly/2II9TiE

Регулярно провітрюйте приміщення. А також час від часу виходьте на прогулянку. Ходіть в магазини тоді, коли там небагато покупців: пізно ввечері або рано вранці. І пам’ятайте про безпечну дистанцію — щонайменше два метри від іншої людини. http://bit.ly/39QRRXk

Читайте книги та дивіться фільми та серіали, які давно планували. Можна також звернути увагу на серіали, які допомагають краще розібратися з питаннями стосовно коронавірусу. Наприклад, серіал Netflix про те, як поширюються віруси "Pandemic: How to Prevent an Outbreak”. Розуміння процесу допоможе вам облишити паніку та більш об’єктивно аналізувати події в Україні та світі. http://bit.ly/3cRwqrf

Займайтеся самоосвітою. Карантин — хороша можливість почати вчити нову іноземну мову або вдосконалити знання мови, яку вже вивчали. Платформи онлайн-курсів готові вам допомогти з вивченням найбільш різноманітних тем.

Підтримуйте близьких і рідних та будьте з ним на зв’язку. Зниження інтенсивності соціальних зв’язків із людьми може стати причиною появи депресії, тривожності, апатії тощо. Тому важливо підтримувати комунікацію між собою, телефонувати своїм рідним та близьким, цікавитися не лише станом фізичного, а й психічного здоров'я.

Пам’ятайте, що від правильного дотримання умов карантину залежить не лише ваше здоров’я.

Як зменшити ризики захворіти: http://bit.ly/2SXRl3L

База знань про СОVID-19 з достовірними джерелами і візуальною інформацією: http://bit.ly/39rwXO7

Як спрямувати занепокоєння через поширення вірусу у продуктивному напрямку: http://bit.ly/2vddHpb