О карантине здорового человека

Карантин и ограничение проведения массовых мероприятий вводится для того, чтобы уменьшить риски распространения коронавируса. Это не просто каникулы или отпуск, а большая ответственность, которая возлагается на каждого

Карантин и ограничение проведения массовых мероприятий вводится для того, чтобы уменьшить риски распространения коронавируса. Это не просто каникулы или отпуск, а большая ответственность, которая возлагается на каждого

Чтобы эти ограничения были действительно эффективными, следует как можно больше оставаться дома, учиться или работать дистанционно, не пользоваться общественным транспортом и максимально уменьшить контакты с людьми. Это не означает покупать гречку и туалетную бумагу в огромном количестве "про запас”. Речь идет о разумное дистанцирование и особое внимание к своему здоровью и людей вокруг.

Мы призываем вас быть сознательными, воздержаться от лишних активностей, поездок и встреч, и проводить блльше время дома. Следующие три недели — не повод ехать с детьми к бабушке, навестить всех родственников, наконец, встретиться с друзьями или начать заниматься спортом в спортзале. Объясняем почему и рассказываем, что можно делать вместо этого:

Ваши бабушки и дедушки, родители и другие родственники старшего возраста находятся в зоне высокого риска. http://bit.ly/2wSwqGY Чем старше человек и чем больше хронических заболеваний она имеет, то более опасным для нее может быть SARS-CoV-2. У детей и молодых людей легкая форма коронавирус может выглядеть как простуда, а потому не стоит лишний раз использовать карантин как повод посидеть за семейным столом.

Не стоит встречаться с друзьями только потому, что у вас есть свободное время. На этот период лучше ограничить большие встречи и походы в заведения, где довольно людно. Помните, что во время инкубационного периода коронавирус может не проявляться симптоматично, однако человек может все равно передавать вирус. http://bit.ly/2IN0wy5

Карантин и уменьшение социальных взаимодействий и контактов — ваша возможность обезопасить себя и своих близких. Если у вас есть возможность позаботиться о своем здоровье, зачем повышать риски заболеть? Зато, больше находясь дома, можно заняться полезными для здоровья делами:

Спите как минимум 7-8 часов в день. Теперь вы имеете больше свободного времени, а потому можете выделить его на здоровый сон, который является одним из важных элементов для укрепления иммунитета. Придерживайтесь режима дня. http://bit.ly/34icKHt

Следите внимательно за своим питанием. Из-за нехватки времени и насыщенный график мы можем забывать про полноценное и сбалансированное питание. Попробуйте отказаться от соблазнительной доставки еды и начните больше готовить дома. Гречка, которой вы могли много купить в супермаркете, кстати, замечательно подходит для здорового питания.

Занимайтесь спортом. Важно поддерживать физическую форму, когда вы весь день сидите дома и мало двигаетесь. http://bit.ly/3aVafi4 Дома обязательно делайте простые упражнения, а вот абонемент в спортзал лучше отложить на будущее.

Уберите дома. Кроме того, что у вас наконец появилось время провести генеральную уборку, радуйтесь, что это может помочь вам в профилактике коронавирус и снижения риска заражения. По ссылке рекомендации по дезинфекции помещений различных типов: http://bit.ly/2II9TiE

Регулярно проветривайте помещение. А также время от времени выходите на прогулку. Ходите в магазины тогда, когда там немного покупателей: поздно вечером или рано утром. И помните о безопасную дистанцию — минимум два метра от другого человека. http://bit.ly/39QRRXk

Читайте книги и смотрите фильмы и сериалы, которые давно планировали. Можно также обратить внимание на сериалы, которые помогают лучше разобраться с вопросами относительно коронавирус. Например, сериал Netflix о том, как распространяются вирусы "Pandemic: How to Prevent an Outbreak”. Понимание процесса поможет вам оставить панику и более объективно анализировать события в Украине и мире. http://bit.ly/3cRwqrf

Занимайтесь самообразованием. Карантин — хорошая возможность начать учить новый иностранный язык или усовершенствовать знания языка, который уже изучали. Платформы онлайн-курсов готовы вам помочь с изучением самых разнообразных тем.

Поддерживайте близких и родных и будьте с ним на связи. Снижение интенсивности социальных связей с людьми может стать причиной появления депрессии, тревожности, апатии и т. п. Поэтому важно поддерживать коммуникацию между собой, звонить своим родным и близким, интересоваться не только состоянием физического, но и психического здоровья'я.

Помните, что от правильного соблюдения условий карантина зависит не только ваше здоровье.

Как уменьшить риски заболеть: http://bit.ly/2SXRl3L

База знаний о СОVID-19 с достоверными источниками и визуальной информацией: http://bit.ly/39rwXO7

Как направить беспокойство из-за распространения вируса в продуктивном направлении: http://bit.ly/2vddHpb