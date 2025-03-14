Хто найгірше годує армію?

А тепер ще трохи про поставки неякісних харчів армії, а то якось скучно без харчової мафії Міноборони

А тепер ще трохи про поставки неякісних харчів армії, а то якось скучно без харчової мафії Міноборони

фото: Тетяна Ніколаєнко

Як сказано у відповіді на запит Незалежна антикорупційна комісія – НАКО – NAKO, у 2024 році загалом ДОТом було отримано 4293 рекламацій щодо незадовільної роботи постачальників харчів. Найбільша частка актів рекламації припадає на ТОВ "Буський консервний завод". Якщо хто забув, Буський консервний позаминулого року був головним субпідрядником Гринкевичів. А кінцевий бенефіціар фірми Олександр Лапшин отримав дві квартири в рамках грошової позики від дружини Гринкевича нібито через борг останнього. На останніх торгах "Буський консервний завод” виграв 2 лоти на понад 3 млрд грн. При цьому в нього була цього разу найвища ціна на дободачу – 112 і 118 грн. Загальний річний обсяг виграних тендерів ДОТ у Буського – 6,6 млрд. Плюс – 1,4 млрд на прямих договорах.

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