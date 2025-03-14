Кто хуже всех кормит армию?

А теперь еще немного о поставках некачественных продуктов армии, а то как-то скучно без пищевой мафии Минобороны

А теперь еще немного о поставках некачественных продуктов армии, а то как-то скучно без пищевой мафии Минобороны

фото: Татьяна Николаенко

Как сказано в ответе на запрос Независимая антикоррупционная комиссия – НАКО – NAKO, в 2024 году в целом ГОТом были получены 4293 рекламаций по неудовлетворительной работе поставщиков продовольствия. Наибольшая часть актов рекламации приходится на ООО "Буский консервный завод". Если кто забыл, Буский консервный в прошлом году был главным субподрядчиком Гринкевичей. А конечный бенефициар фирмы Александр Лапшин получил две квартиры в рамках денежного займа от жены Гринкевича якобы из-за долга последнего. На последних торгах "Буский консервный завод" выиграл 2 лота более чем на 3 млрд грн. При этом у него была на этот раз самая высокая цена на суточник – 112 и 118 грн. Общий годовой объем выигранных тендеров ГОТ у Буского – 6,6 млрд. Плюс – 1,4 млрд на прямых договорах.

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