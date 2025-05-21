Щоб зрозуміти, що відбувається, треба усвідомлювати мотивацію сторін

Щоб зрозуміти, що відбувається, треба усвідомлювати мотивацію сторін

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Що хоче Путін? – "Устранение первопричин кризиса".

"Пєрвопрічіна крізіса" – сам факт існування України як незалежної держави з правом на незалежну від росії зовнішню і внутрішню політику.

Що хоче Трамп? Щоб всі "припинили пострілювати" – від Ізраїлю до України – і він спокійно вів гешефти з росіянами.

Що хочуть Макрон, Стармер, Мерц, Мелоні? Щоб всі "припинили пострілювати", не треба було тягнути на собі фінансовий тягар війни і це не виглядало як повна капітуляція України (інакше їм треба всерйоз готуватися до війни).

Що хоче Зеленський? Не опинитися в ізоляції, зберегти владу, отримати кошти на відбудову.

Які є інструменти сторін для досягнення цілей?

Путін пропонує Україні здати 4 області повністю, повернути російську мову, російську церкву та своїх агентів, зафіксувати відмову від територій.

Це і є фактично втрата державності.

Можливо вона не станеться одномоментно, але навіть Зеленський з його талантами публічної політики ніяк не продасть цю історію суспільству. А навіть, якщо суспільство під певном соусом це прийме, що далі?

Уявіть офіційне оголошення про перехід Запоріжжя, Херсона, Краматорська, Покровська, частини Харкова – ні, не в росію – в сіру зону. Початок масової евакуації, хаос, неспроможність держави забезпечити людям мінімальні права. Може бути багато політичних аргументів, вони вже лунають, але, на практиці – буде катастрофа.

І це ми говоримо про "компромісний сценарій". А Путін хоче, щоб ми офіційно переписали на нього 4 області.

Чи може на це погодитися Зеленський навіть під загрозою блокування американської зброї? Скоріш за все, навіть під великим тиском росії, США, Європи – ні.

Інше питання, що сам переговорний процес розʼїдає армію. Одна справа, коли немає варіантів, окрім як захищати свою землю. Інша справа – десь вже про все домовилися, чи домовляються…

Словом, задача усіх сторін, крім росії, – загорнути катастрофу в багато-багато красивих обгорток і чекати природніх процесів на полі бою. Але як ти лайно не загорни…