Чтобы понять, что происходит, нужно осознавать мотивацию сторон

Чтобы понять, что происходит, нужно осознавать мотивацию сторон

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Что хочет Путин? – "Устранение первопричин кризиса".

"Первопричина кризиса" – сам факт существования Украины как независимого государства с правом на независимую от России внешнюю и внутреннюю политику.

Что хочет Трамп? Чтобы все прекратили постреливать – от Израиля до Украины – и он спокойно вел гешефты с россиянами.

Что хотят Макрон, Стармер, Мерц, Мэлони? Чтобы все "прекратили постреливать", не нужно было тянуть на себе финансовое бремя войны и это не выглядело как полная капитуляция Украины (иначе им нужно всерьез готовиться к войне).

Что хочет Зеленский? Не оказаться в изоляции, сохранить власть, получить средства на восстановление.

Каковы инструменты сторон для достижения целей?

Путин предлагает Украине сдать 4 области полностью, вернуть русский язык, российскую церковь и своих агентов, зафиксировать отказ от территорий.

Это и есть фактически утрата государственности.

Возможно, она не случится одномоментно, но даже Зеленский с его талантами публичной политики никак не продаст эту историю обществу. А даже если общество под определенным соусом это примет, что дальше?

Представьте официальное объявление о переходе Запорожья, Херсона, Краматорска, Покровска, части Харькова – нет, не в Россию – в серую зону. Начало массовой эвакуации, хаос, неспособность страны обеспечить людям малые права. Может быть много политических аргументов, они уже раздаются, но на практике – будет катастрофа.

И это мы говорим о "компромиссном сценарии". А Путин хочет, чтобы мы официально переписали на него 4 области.

Может ли на это согласиться Зеленский даже под угрозой блокирования американского оружия? Скорее всего, даже под большим давлением России, США, Европы – нет.

Другой вопрос, что сам переговорный процесс разъедает армию. Одно дело, когда нет вариантов, кроме как защищать свою землю. Другое дело – где-то уже обо всем договорились, или договариваются…

Словом, задача всех сторон, кроме россии, – завернуть катастрофу во много-много красивых оберток и ждать естественных процессов на поле боя. Но как ты дерьмо не заверни…