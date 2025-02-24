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24 лютого 2025, 00:21

Маск, Трамп і відповідальність за слова: що може означати залежність для України

24 лютого 2025, 00:21
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Існує загроза відключення Старлінку. Цікаво послухати тих одноклітинних імбецилів, які називають Ілона Маска "обкуреним наркоманом" та "фашистом". Демократія в західному розумінні — це вміння нести відповідальність за свої слова
Існує загроза відключення Старлінку. Цікаво послухати тих одноклітинних імбецилів, які називають Ілона Маска "обкуреним наркоманом" та "фашистом". Демократія в західному розумінні — це вміння нести відповідальність за свої слова
фото: з відкритих джерел
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Хочете когось "посилати"? Спочатку подумайте про наслідки, побудуйте альтернативні системи, які зроблять вас незалежними та самодостатніми, а не просто витрачайте час перед монітором. Адже українці вже "допосилалися" у 1918–1920 роках, що закінчилось тим, що в ХХ столітті загинуло від 15 до 20 мільйонів українців.

Добре, що існують альтернативні системи та технічні рішення (за словами фахівців). Проте спочатку їх потрібно створити, щоб потім Маск просив нас використовувати його "Старлінки", а потім і "посилати". Якщо ти від когось залежиш, треба думати, перш ніж говориш.

А що ми будемо робити без ракет для "Патріотів", запчастин для F-16 та багатьох інших необхідних речей? Ви так любите американців і Трампа "посилати"? Упевнений, що росіяни ретельно моніторять наші соціальні мережі, а потім передають інформацію американцям, запитуючи: "Навіщо ви їх захищаєте? Вони ж вас ненавидять?". Трамп і Маск такі, які є. Зі своіми недоліками та перевагами. Наше завдання не сваритися, а використовувати їх як ресурс у своїх цілях.

Щодо останніх дій Трампа, відпишусь пізніше. Це типова його тактика "взяти на понт", яку потрібно пережити. У реальних діях нічого особливого не відбувається – все написано в його книжках.

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