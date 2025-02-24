Существует угроза отключения Старлинка. Интересно послушать тех одноклеточных имбецилов, которые называют Илона Маска "обкуренным наркоманом" и "фашистом". Демократия в западном понимании – это умение нести ответственность за свои слова

Существует угроза отключения Старлинка. Интересно послушать тех одноклеточных имбецилов, которые называют Илона Маска "обкуренным наркоманом" и "фашистом". Демократия в западном понимании – это умение нести ответственность за свои слова

фото: из открытых источников

Хотите кого-нибудь "посылать"? Сначала подумайте о последствиях, постройте альтернативные системы, которые сделают вас независимыми и самодостаточными, а не просто тратьте время на монитор. Ведь украинцы уже "допосылались" в 1918-1920 годах, что закончилось тем, что в ХХ веке погибли от 15 до 20 миллионов украинцев.

Хорошо, что есть альтернативные системы и технические решения (по словам специалистов). Однако сначала их нужно создать, чтобы потом Маск просил нас использовать его "Старлинки", а затем и "посылать". Если ты от кого-то зависишь, нужно думать, прежде чем говоришь.

А что мы будем делать без ракет для "Патриотов", запчастей для F-16 и многих других необходимых вещей? Вы так любите американцев и Трампа "посылать"? Уверен, что россияне тщательно мониторят наши социальные сети, а затем передают информацию американцам, спрашивая: "Зачем вы их защищаете? Они вас ненавидят?". Трамп и Маск такие, какие есть. Со своими недостатками и преимуществами. Наша задача не ссориться, а использовать их как ресурс в своих целях.

Относительно последних действий Трампа отпишусь позже. Это типичная его тактика "взять на понт", которую нужно пережить. В реальных действиях ничего особенного не происходит – все написано в его книгах.