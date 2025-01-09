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Тарас Загородній Керуючий партнер "Національної антикризової групи" info@regionews.ua
09 січня 2025, 17:18

Нацбезпека США і Панама: чи повторить Трамп операції минулих років?

09 січня 2025, 17:18
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Чи піде Трамп на військову операцію у Панамі? Цілком можливо, оскільки країну по суті контролює Китай. Це при тому, що канал має величезне значення для нацбезпеки США, оскільки через нього перекидається флот з Тихого до Атлантичного океану та навпаки
Чи піде Трамп на військову операцію у Панамі? Цілком можливо, оскільки країну по суті контролює Китай. Це при тому, що канал має величезне значення для нацбезпеки США, оскільки через нього перекидається флот з Тихого до Атлантичного океану та навпаки
фото: Reuters
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Вважаю, що владі Панамі пропонують самим вирішити це питання. Тобто "попросити" Китай забратися з країни. Якщо вони не будуть проявляти активності, то піде план "Б", який США вже неодноразово використовували. Наприклад, у 1983 році була військова операція в Гренаді (президент Рейган). У 1989 році було вторгнення у Панаму, щоб змістити генерала Норьєгу (президент Буш-старший). У 1994 році операція на Гаіті для повернення до влади президента Арістіда ( президент Клінтон). Приводи, як бачите, були менш значущіми ніж контроль за стратегічно важливою транспортною артерію.

Тому, не зрозумів кіпіша стосовно заяв Трампа. Він і Мексиці жирно натякає, що якщо не поверне контроль на кордоні з США, який контролюють наркокартелі та завалюють разом з Китаєм США наркотиками ( фентанілом), то теж будуть вирішувати це по-своєму.

Тому не розумію стогонів та криків.

До речі, Гренландія та Ісландія під час Другої Світової Війни без будь яких пояснень були взяті під контроль Британською Імперією та США.

Панама США Дональд Трамп Китай військова операція
 
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