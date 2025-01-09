Нацбезпека США і Панама: чи повторить Трамп операції минулих років?

Чи піде Трамп на військову операцію у Панамі? Цілком можливо, оскільки країну по суті контролює Китай. Це при тому, що канал має величезне значення для нацбезпеки США, оскільки через нього перекидається флот з Тихого до Атлантичного океану та навпаки

Чи піде Трамп на військову операцію у Панамі? Цілком можливо, оскільки країну по суті контролює Китай. Це при тому, що канал має величезне значення для нацбезпеки США, оскільки через нього перекидається флот з Тихого до Атлантичного океану та навпаки

фото: Reuters

Вважаю, що владі Панамі пропонують самим вирішити це питання. Тобто "попросити" Китай забратися з країни. Якщо вони не будуть проявляти активності, то піде план "Б", який США вже неодноразово використовували. Наприклад, у 1983 році була військова операція в Гренаді (президент Рейган). У 1989 році було вторгнення у Панаму, щоб змістити генерала Норьєгу (президент Буш-старший). У 1994 році операція на Гаіті для повернення до влади президента Арістіда ( президент Клінтон). Приводи, як бачите, були менш значущіми ніж контроль за стратегічно важливою транспортною артерію. Тому, не зрозумів кіпіша стосовно заяв Трампа. Він і Мексиці жирно натякає, що якщо не поверне контроль на кордоні з США, який контролюють наркокартелі та завалюють разом з Китаєм США наркотиками ( фентанілом), то теж будуть вирішувати це по-своєму. Тому не розумію стогонів та криків. До речі, Гренландія та Ісландія під час Другої Світової Війни без будь яких пояснень були взяті під контроль Британською Імперією та США.

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