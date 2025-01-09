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Тарас Загородний Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" info@regionews.ua
09 января 2025, 17:18

Нацбезопасность США и Панама: повторит ли Трамп операции прошлых лет?

09 января 2025, 17:18
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Пойдет ли Трамп на военную операцию в Панаме? Вполне возможно, поскольку страну, по сути, контролирует Китай. Это при том, что канал имеет огромное значение для нацбезопасности США, поскольку через него перебрасывается флот из Тихого в Атлантический океан и наоборот
Пойдет ли Трамп на военную операцию в Панаме? Вполне возможно, поскольку страну, по сути, контролирует Китай. Это при том, что канал имеет огромное значение для нацбезопасности США, поскольку через него перебрасывается флот из Тихого в Атлантический океан и наоборот
фото: Reuters
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Считаю, что власти Панамы предлагают самим решить этот вопрос. То есть "попросить" Китай убраться из страны. Если они не будут проявлять активность, то пойдет план "Б", который США уже неоднократно использовали. К примеру, в 1983 году была военная операция в Гренаде (президент Рейган). В 1989 году было вторжение в Панаму, чтобы сместить генерала Норьегу (президент Буш-старший). В 1994 году операция на Гаити для возвращения к власти президента Аристида (президент Клинтон). Поводы, как видите, были менее значимыми, чем контроль за стратегически важной транспортной артерией.

Поэтому, не понял кипиша по заявлениям Трампа. Он и Мексике жирно намекает, что если не вернет контроль на границе с США, который контролируют наркокартели и заваливают вместе с Китаем США наркотиками (фентанил), то тоже будут решать это по-своему.

Поэтому не понимаю стонов и криков.

Кстати, Гренландия и Исландия во время Второй мировой войны без каких-либо объяснений были взяты под контроль Британской Империей и США.

Панама США Дональд Трамп Китай военная операция
 
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