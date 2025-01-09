Нацбезопасность США и Панама: повторит ли Трамп операции прошлых лет?

Пойдет ли Трамп на военную операцию в Панаме? Вполне возможно, поскольку страну, по сути, контролирует Китай. Это при том, что канал имеет огромное значение для нацбезопасности США, поскольку через него перебрасывается флот из Тихого в Атлантический океан и наоборот

Пойдет ли Трамп на военную операцию в Панаме? Вполне возможно, поскольку страну, по сути, контролирует Китай. Это при том, что канал имеет огромное значение для нацбезопасности США, поскольку через него перебрасывается флот из Тихого в Атлантический океан и наоборот

фото: Reuters

Считаю, что власти Панамы предлагают самим решить этот вопрос. То есть "попросить" Китай убраться из страны. Если они не будут проявлять активность, то пойдет план "Б", который США уже неоднократно использовали. К примеру, в 1983 году была военная операция в Гренаде (президент Рейган). В 1989 году было вторжение в Панаму, чтобы сместить генерала Норьегу (президент Буш-старший). В 1994 году операция на Гаити для возвращения к власти президента Аристида (президент Клинтон). Поводы, как видите, были менее значимыми, чем контроль за стратегически важной транспортной артерией. Поэтому, не понял кипиша по заявлениям Трампа. Он и Мексике жирно намекает, что если не вернет контроль на границе с США, который контролируют наркокартели и заваливают вместе с Китаем США наркотиками (фентанил), то тоже будут решать это по-своему. Поэтому не понимаю стонов и криков. Кстати, Гренландия и Исландия во время Второй мировой войны без каких-либо объяснений были взяты под контроль Британской Империей и США.

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