Гонки капитулянтов: кто первый прогнется перед Кремлем?
Сначала Трамп требует от Зеленского, чтобы Украина прекратила сопротивление просто так, без какой-либо помощи и гарантий. Затем Шольц звонит Путину за спиной Украины. Затем Орбан. Теперь снова Шольц хочет звонить по второму кругу
Сначала Трамп требует от Зеленского, чтобы Украина прекратила сопротивление просто так, без какой-либо помощи и гарантий. Затем Шольц звонит Путину за спиной Украины. Затем Орбан. Теперь снова Шольц хочет звонить по второму кругу
Все хотят быть "миротворцами" в чужой войне за украинский счет и бьют лбом перед Путиным наперегонки.
Западная демократия деградирует просто семимильными шагами. Если 85 лет назад Чемберлен и Даладье сливали Чехословакию Гитлеру сами, то у нас здесь теперь целые гонки между Чемберленами за звание лучшего Чемберлена. С ума сойти можно.
Впрочем, есть разница. Во-первых, в отличие от Чехословакии сама Украина капитулировать не собирается. Плюс, в отличие от 1938, кроме Международной ассоциации чемберленов, имеем реальных союзников, готовых поддерживать Украину сколько потребуется.
Тем и стоим.
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