Тим, хто нині критикує Дональда Трампа і прогнозує апокаліпсис

Міжнародні відносини відрізняються від усіх інших типів відносин тим, що на зовнішній арені ви не обираєте партнерів. Їх обирають інші.

Міжнародні відносини відрізняються від усіх інших типів відносин тим, що на зовнішній арені ви не обираєте партнерів. Їх обирають інші.

фото: x.com/WhiteHouse

Тим, хто нині критикує Дональда Трампа і прогнозує апокаліпсис, варто краще пригадати за кого він (вона) голосували на тих виборах, на яких він (вона) могли впливати і чи є задоволення результатом. У демократичних системах якщо лідер не вирішує проблеми, які накопичуються у країни, їх, цілком можливо, вирішуватиме хтось інший. Це і відбувається нині у США. Тому варто сконцентруватись не на критці, а на формуванні конструктивного бачення, як тепер будувати оборону, безпеку і розвиток на новому історичному етапі. Не варто забувати, що "червоні лінії" проводив Обама, а "томагавки" полетіли по ІГІЛ при Трампі. Я вже якось писав про цей епізод у "Дзеркалі тижня". Під час каденції одного з президентів-республіканців на новорічному прийомі у Державному департаменті Держсекретар США розповіла, як анекдот, що основний принцип зовнішньої політики США складається з двох пунктів: перший — це сформулювати національні інтереси США, а другий — довести до відома інших країн терміни їх досягнення. Учасники прийому сміялися над гостротою. Це було давно, до Трампа, але, здається, відтепер цей принцип вже не є анекдотом. П.С. ІМХО, інавгураційна промова Трампа була саме такою, яку хотіли почути його виборці, а шляпка Меланії Трамп виглядала дуже круто - вона без вуалі майже повністю приховала вираз її обличчя тоді, коли вона цього хотіла.

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