Тим, хто нині критикує Дональда Трампа і прогнозує апокаліпсис
Тим, хто нині критикує Дональда Трампа і прогнозує апокаліпсис, варто краще пригадати за кого він (вона) голосували на тих виборах, на яких він (вона) могли впливати і чи є задоволення результатом.
У демократичних системах якщо лідер не вирішує проблеми, які накопичуються у країни, їх, цілком можливо, вирішуватиме хтось інший. Це і відбувається нині у США. Тому варто сконцентруватись не на критці, а на формуванні конструктивного бачення, як тепер будувати оборону, безпеку і розвиток на новому історичному етапі. Не варто забувати, що "червоні лінії" проводив Обама, а "томагавки" полетіли по ІГІЛ при Трампі.
Я вже якось писав про цей епізод у "Дзеркалі тижня". Під час каденції одного з президентів-республіканців на новорічному прийомі у Державному департаменті Держсекретар США розповіла, як анекдот, що основний принцип зовнішньої політики США складається з двох пунктів: перший — це сформулювати національні інтереси США, а другий — довести до відома інших країн терміни їх досягнення. Учасники прийому сміялися над гостротою. Це було давно, до Трампа, але, здається, відтепер цей принцип вже не є анекдотом.
П.С. ІМХО, інавгураційна промова Трампа була саме такою, яку хотіли почути його виборці, а шляпка Меланії Трамп виглядала дуже круто - вона без вуалі майже повністю приховала вираз її обличчя тоді, коли вона цього хотіла.