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21 января 2025, 21:06

Тем, кто критикует Дональда Трампа и прогнозирует апокалипсис

21 января 2025, 21:06
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Международные отношения отличаются от всех других типов отношений тем, что на внешней арене вы не выбираете партнеров. Их выбирают другие.
Международные отношения отличаются от всех других типов отношений тем, что на внешней арене вы не выбираете партнеров. Их выбирают другие.
фото: x.com/WhiteHouse
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Тем, кто сейчас критикует Дональда Трампа и прогнозирует апокалипсис, следует лучше вспомнить за кого он (она) голосовали на тех выборах, на которых он (она) могли влиять и есть ли удовлетворение результатом.

В демократических системах если лидер не решает накапливающиеся у страны проблемы, их, вполне возможно, будет решать кто-то другой. Это и происходит сейчас в США. Поэтому следует сконцентрироваться не на критике, а на формировании конструктивного видения, как теперь строить оборону, безопасность и развитие на новом историческом этапе. Не стоит забывать, что "красные линии" проводил Обама, а "томагавки" полетели по ИГИЛу при Трампе.

Я уже как-то писал об этом эпизоде в "Зеркале недели". Во время каденции одного из президентов-республиканцев на новогоднем приеме в Государственном департаменте Госсекретарь США рассказала, как анекдот, что основной принцип внешней политики США состоит из двух пунктов: первый — это сформулировать национальные интересы США, а второй — сообщить другим странам сроки их достижение. Участники приема смеялись над остротой. Это было давно, до Трампа, но, кажется, отныне этот принцип уже не анекдот.

П.С. ИМХО, инаугурационная речь Трампа была именно такой, какую хотели услышать его избиратели, а шляпка Мелании Трамп выглядела очень круто – она без вуали почти полностью скрыла выражение ее лица тогда, когда она этого хотела.

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