У нашій помісній Українській Православній Церкві існує благочестива традиція поминати померлих після свята Пасхи

У нашій помісній Українській Православній Церкві існує благочестива традиція поминати померлих після свята Пасхи

фото: pixabay

У різних регіонах України це відбувається по-різному, відповідно до місцевих традицій. Найчастіше це поминання починається від Світлого понеділка і триває до понеділка Фоминого тижня. У деяких регіонах таке поминання відбувається у другий і третій тижні після Пасхи, або в певні визначені дати у післяпасхальний період. З російського календаря у нас свого часу зʼявилася також традиція Радониці у вівторок Фоминого тижня. В Україні ж зазвичай поминальним був весь другий тиждень після Пасхи, який називався Провідним, а саме поминання називалося проводами, поминками або гробки.

Тому рішенням Священного Синоду від 14 липня 2024 року було встановлено позначити 2-й тиждень після Пасхи, починаючи від Фоминої неділі, як "Тиждень поминання померлих (Проводи)".

У ці дні ми згадуємо наших спочилих близьких, підносимо за них молитви. Традиційно також ми відвідуємо храми, місця поховання наших рідних. Принесіть до своїх спочилих щиру молитву, теплі спогади, вдячність і християнську любов.

Царство Небесне, вічна пам‘ять і вічний спокій усім померлим, за яких ми підносимо свої молитви!