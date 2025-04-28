В нашей поместной Украинской Православной Церкви существует благочестивая традиция поминать усопших после праздника Пасхи

В нашей поместной Украинской Православной Церкви существует благочестивая традиция поминать усопших после праздника Пасхи

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В разных регионах Украины это происходит по-разному, в соответствии с местными обычаями. Чаще всего это поминовение начинается со Светлого понедельника и продолжается до понедельника Фоминой недели. В некоторых регионах такое поминовение совершается на второй и третьей неделе после Пасхи либо в определённые даты послепасхального периода. Из российского календаря у нас в своё время появилась также традиция Радоницы во вторник Фоминой недели. В Украине же обычно поминальным была вся вторая после Пасхи неделя, которая называлась Проводной, а само поминовение – проводами, поминками или гробками.

Поэтому решением Священного Синода от 14 июля 2024 года было установлено обозначить вторую неделю после Пасхи, начиная с Фоминой недели, как "Неделя поминовения усопших (Проводы)".

В эти дни мы вспоминаем наших почивших близких, возносим за них молитвы.

Традиционно мы также посещаем храмы и места захоронения наших родных.

Принесите к своим усопшим искреннюю молитву, тёплые воспоминания, благодарность и христианскую любовь.

Царствие Небесное, вечная память и вечный покой всем усопшим, за которых мы возносим свои молитвы!