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Петро Шуклінов Журналіст, військовослужбовець info@regionews.ua
22 січня 2025, 16:51

Трамп подарував Путіну 100 днів, щоб відновити контроль на Курщині

22 січня 2025, 16:51
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Трамп зробив подарунок Путіну. Подарував йому 100 днів, щоб відновити контроль на Курщині. Про 24 години - забув і викинув, бо вже отримав посаду, а з Путіним хоче домовитись
Трамп зробив подарунок Путіну. Подарував йому 100 днів, щоб відновити контроль на Курщині. Про 24 години - забув і викинув, бо вже отримав посаду, а з Путіним хоче домовитись
фото: Reuters
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Трамп дав спецпредставнику Келлогу 100 днів, щоб начебто "встановити мир".

Але насправді Трамп дав 100 днів Путіну. Очевидно, його про це попросили. Кремль каже, що ніколи не сяде за стіл перемовин, поки ЗСУ на Курщині. Це буде принизливо для диктатора.

Але всі дедлайни, які Путін ставив своїм батракам, зірвані. Новий дедлайн був до початку лютого. Вже зрозуміло, що він також не буде виконаний. І м'ясо з КНДР не допомагає. ЗСУ працює на висоті.

Схоже Путін попросив 100 днів, щоб "вирішити це питання". 100 днів - це буде якраз під 9 травня. Оточення Путіна вже пов'язувало цю дату і закінчення російсько-української війни.

Кремль намагатиметься продати перемовини, як другу перемогу. Поєднати омріяне відновлення контролю на Курщині з перемовинами, щоб показати: дивіться, как і дєди, мі снова смаглі.

Трамп, мабуть, вирішив, що це гарна ідея - дати Путіну зберегти обличчя. Тому він дав Путіну не ДОБУ (як обіцяв закінчити війну), а 100 днів - на Курщину.

Але і Трамп, і Путін ще здивуються. Прості рішення ніколи не працюють. І це не спрацює також.

Ну і окремо. Шановні друзі, війна не закінчиться ні завтра, ні через 100 днів, ні за рік. Війна триватиме ще багато років. Не марнуйте надії. Готуйтеся. Бийтеся. Ми на правильному шляху. І жодна сила в світі нас не здолає.

Дональд Трамп Україна РФ війна Володимир Путін бої в Курській області РФ куртина
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