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Павло Казарін публіцист, військовослужбовець ЗСУ info@regionews.ua
17 липня 2025, 16:15

Якщо ви не готові робити демобілізацію - можливе проведете домобілізацію?

17 липня 2025, 16:15
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У нас війна четвертий рік і невідомо скільки ще попереду. Нинішні темпи мобілізації – недостатні
У нас війна четвертий рік і невідомо скільки ще попереду. Нинішні темпи мобілізації – недостатні
Ілюстративне фото
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Володимир Зеленський заявив, що термінів служби не буде. Що демобілізація станеться після війни

У мене тепер лише одне питання. Якщо ви не готові робити демобілізацію - можливе проведете домобілізацію?

У нас війна четвертий рік і невідомо скільки ще попереду. Нинішні темпи мобілізації – недостатні. Бригада, яка укомплектована на 80%, втрачає менше людей, ніж та, що укомплектована на 50%.

Давно треба посилити відповідальність для ухилянтів. Пофіксити ТЦК. Зробити правила однаковими для усіх. Бо у нас минулого року з "мобілізаційного" закону прибрали усі "батоги". Результат ми бачимо.

Я б подивився на такий законопроект від влади. А заодно – на голосування в парламенті. Прямо тест на спроможність. Перевірка на державницький підхід. Ми ж тут усі державу боронимо, а не власні рейтинги, правильно?

Бо трохи втомило, що у нас війна, а у вас – соціологія. Війна взагалі час непопулярних рішень. Але непопулярних для усіх, а не лише для тих, хто в пікселі.

Навіть щоб програти вибори - треба до них спочатку дожити

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