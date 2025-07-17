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Павел Казарин публицист, военнослужащий ВСУ info@regionews.ua
17 июля 2025, 16:15

Если вы не готовы делать демобилизацию – возможно проведете домобилизацию?

17 июля 2025, 16:15
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У нас война четвертый год и неизвестно, сколько еще впереди. Нынешние темпы мобилизации – недостаточны
У нас война четвертый год и неизвестно, сколько еще впереди. Нынешние темпы мобилизации – недостаточны
Иллюстративное фото
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Владимир Зеленский заявил, что сроков службы не будет. Что демобилизация произойдет после войны

У меня теперь только один вопрос. Если вы не готовы делать демобилизацию – возможно проведете домобилизацию?

У нас война четвертый год и неизвестно, сколько еще впереди. Нынешние темпы мобилизации – недостаточны. Бригада, укомплектованная на 80%, теряет меньше людей, чем укомплектованная на 50%.

Давно нужно усилить ответственность для уклоняющихся. ПофикситьТЦК. Сделать правила одинаковыми для всех. Потому что у нас в прошлом году из "мобилизационного" закона убрали все "плети". Результат мы видим.

Я бы посмотрел такой законопроект от власти. А заодно – на голосование в парламенте. Прямо тест на способность. Проверка на государственном подходе. Мы здесь все государство защищаем, а не собственные рейтинги, правильно?

Потому что немного утомило, что у нас война, а у вас – социология. Война вообще – время непопулярных решений. Но непопулярны для всех, а не только для тех, кто в пикселе.

Даже чтобы проиграть выборы – надо до них сначала дожить

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