У нас война четвертый год и неизвестно, сколько еще впереди. Нынешние темпы мобилизации – недостаточны

У нас война четвертый год и неизвестно, сколько еще впереди. Нынешние темпы мобилизации – недостаточны

Иллюстративное фото

Владимир Зеленский заявил, что сроков службы не будет. Что демобилизация произойдет после войны

У меня теперь только один вопрос. Если вы не готовы делать демобилизацию – возможно проведете домобилизацию?

У нас война четвертый год и неизвестно, сколько еще впереди. Нынешние темпы мобилизации – недостаточны. Бригада, укомплектованная на 80%, теряет меньше людей, чем укомплектованная на 50%.

Давно нужно усилить ответственность для уклоняющихся. ПофикситьТЦК. Сделать правила одинаковыми для всех. Потому что у нас в прошлом году из "мобилизационного" закона убрали все "плети". Результат мы видим.

Я бы посмотрел такой законопроект от власти. А заодно – на голосование в парламенте. Прямо тест на способность. Проверка на государственном подходе. Мы здесь все государство защищаем, а не собственные рейтинги, правильно?

Потому что немного утомило, что у нас война, а у вас – социология. Война вообще – время непопулярных решений. Но непопулярны для всех, а не только для тех, кто в пикселе.

Даже чтобы проиграть выборы – надо до них сначала дожить