Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з Нацполіцією затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві українського військового на замовлення російських спецслужб

Про це повідомила пресслужба, передає RegioNews.

За даними слідства, військовослужбовця, який перебував у Харкові у службовому відрядженні, заманили на зустріч під приводом побачення з дівчиною. Там нападник тричі вистрілив йому у спину та потилицю з пістолета Макарова. Від отриманих поранень майор загинув на місці.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного протягом трьох діб. Ним виявився 23-річний житель Могилева-Подільського Вінницької області, який раніше неодноразово був засуджений за майнові злочини та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Чоловіка затримали на Вінниччині.

Як з'ясували слідчі, восени цього року російські спецслужби завербували його через Telegram-канали, де він шукав легкого заробітку. За вбивство українського військового йому пообіцяли 15 тисяч доларів.

Для виконання завдання підозрюваний заздалегідь приїхав до Харкова, орендував квартиру в районі майбутнього злочину та провів розвідку місцевості. Під час убивства він підтримував відеозв’язок із російським куратором, який координував його дії.

Після злочину чоловік позбувся зброї, переодягнувся та виїхав із міста.

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів, на замовлення та за попередньою змовою групою осіб (пп. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.