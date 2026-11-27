Нічна атака на Вінниччину: пошкоджені об'єкти енергетики та залізниці
У ніч на 27 листопада російські війська атакували Вінницьку область
Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.
Внаслідок ударів пошкоджені об'єкти енергетичної та залізничної інфраструктури.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Нагадаємо, пізно ввечері 26 листопада російські війська завдали удару по Запоріжжю. Під атакою опинився об'єкт інфраструктури.
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