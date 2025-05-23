Це життя людей: по всім прильотам на полігони мають бути реальні розслідування та покарання

Більшість випадків із прильотами на полігони під час навчань - наслідки халатного відношення керівництва цих навчань та пох**зм офіцерів на навчальний процес

Більшість випадків із прильотами на полігони під час навчань - наслідки халатного відношення керівництва цих навчань та пох**зм офіцерів на навчальний процес

скріншот із відео

А також відсутність досвідчених інструкторів - проблема, яку ніхто навіть не починав вирішувати. В результаті маємо дуже високу ціну пр***бів, яких можна було уникнути. По всім трагічним випадкам мають бути реальні розслідування та реальні покарання. З публічним озвучуванням результатів. "Жорстких правових оцінок" тут замало, бо це життя людей.

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