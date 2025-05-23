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Максим Жорин Замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ info@regionews.ua
23 мая 2025, 07:10

Это жизни людей: по всем прилетам на полигоны должны быть реальные расследования и наказания

23 мая 2025, 07:10
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Большинство случаев с прилетами на полигоны во время учений - последствия халатного отношения руководства этих учений и пох**зм офицеров на учебный процесс
Большинство случаев с прилетами на полигоны во время учений - последствия халатного отношения руководства этих учений и пох**зм офицеров на учебный процесс
скриншот с видео
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А также отсутствие опытных инструкторов – проблема, которую никто даже не начинал решать. В результате имеем очень высокую цену пр***бов, которых можно было избежать.

По всем трагическим случаям должны быть реальные расследования и наказания. С публичным озвучиванием результатов. "Жестких правовых оценок" здесь мало, потому что это жизни людей.

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