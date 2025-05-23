Это жизни людей: по всем прилетам на полигоны должны быть реальные расследования и наказания

Большинство случаев с прилетами на полигоны во время учений - последствия халатного отношения руководства этих учений и пох**зм офицеров на учебный процесс

Большинство случаев с прилетами на полигоны во время учений - последствия халатного отношения руководства этих учений и пох**зм офицеров на учебный процесс

скриншот с видео

А также отсутствие опытных инструкторов – проблема, которую никто даже не начинал решать. В результате имеем очень высокую цену пр***бов, которых можно было избежать. По всем трагическим случаям должны быть реальные расследования и наказания. С публичным озвучиванием результатов. "Жестких правовых оценок" здесь мало, потому что это жизни людей.

Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.