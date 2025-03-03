Світовий порядок змінюється: найбільша загроза для України ― залежність

Колись ми самі поставили свою безпеку в залежність від інших держав

Колись ми самі поставили свою безпеку в залежність від інших держав

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ніх*** хорошого з цього не вийшло. Тож роздуплитись і діяти – це заклик не до ЄС чи когось ще, він в першу чергу до нас самих. Реальність змінюється. Ми не маємо твердої опори у вигляді союзників. І не можемо дозволити собі слабкість. Збереження нашої держави залежить від того, як швидко ми змінимо свою стратегію існування в цьому світі. Нова має покладатись виключно на власні сили. Розбудова ВПК – не просто "мільйони дронів", а повний цикл сучасних військових технологій. Військо – сучасне, технологічне, з новими підходами. Альянси з державами-партнерами. Економіка, яка працює на війну та перемогу. Головне – зміна філософії існування нашої держави. За нас більше ніхто нічого не буде робити. Тому в реченнях вище - відповідальність кожного українця. Світовий порядок змінюється вже. Час залежності закінчився: ми або будуємо свою силу, або нас змусять прийняти поразку.

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