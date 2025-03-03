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Максим Жорин Замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ info@regionews.ua
03 марта 2025, 04:10

Мировой порядок меняется: наибольшая угроза для Украины – зависимость

03 марта 2025, 04:10
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Когда-то мы сами поставили свою безопасность в зависимость от других государств
Когда-то мы сами поставили свою безопасность в зависимость от других государств
иллюстративное фото: из открытых источников
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Них*** хорошего из этого не вышло. Так что раздуплиться и действовать – это призыв не к ЕС или кому-то еще, он в первую очередь к нам самим.

Реальность меняется. У нас нет твердой опоры в виде союзников. И не можем позволить себе слабость. Сохранение нашего государства зависит от того, насколько быстро мы изменим свою стратегию существования в этом мире. Новая должна полагаться исключительно на свои силы.

Развитие ВПК – не просто "миллионы дронов", а полный цикл современных военных технологий. Войско – современное, технологичное, с новыми подходами. Альянсы с государствами-партнерами. Экономика, работающая на войну и победу.

Главное – изменение философии существования нашего государства. За нас никто больше ничего не будет делать. Поэтому в предложениях выше – ответственность каждого украинца.

Мировой порядок меняется уже. Время зависимости кончилось: мы либо строим свою силу, либо нас заставят принять поражение.

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