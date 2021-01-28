Шувалов повертається: навіщо Зеленський йде на поводу у Льовочкіна

Новини, яких ми заслуговуємо. У березні в Україну повертається скандально відомий російський політтехнолог Ігор Шувалов, його покликали в Україну... підіймати рейтинг Зеленського

Новини, яких ми заслуговуємо. У березні в Україну повертається скандально відомий російський політтехнолог Ігор Шувалов, його покликали в Україну... підіймати рейтинг Зеленського

Шувалов запам'ятався в нашій країні в першу чергу тим, що у 2004 році "ділив "українців на три сорти. А ще впроваджував "темники" і цензуру на телебаченні.

Шувалова видворили з України у 2017 році, заборонивши йому в'їзд терміном на п'ять років. Антон Геращенко тоді прямо звинуватив політтехнолога в роботі на Кремль. "За оперативними даними антиукраїнська діяльність Шувалова И. Ю. використовувалася спецслужбами Російської Федерації в активних заходах впливу щодо висвітлення спеціально підготовлених і резонансних відомостей через засоби масової інформації, зокрема щодо висвітлення в ЗМІ репортажів за звинуваченням керівництва нашої країни у військовому захопленні влади в 2014 році і спланованої акції "Небесна сотня", - писав Геращенко.

При Зеленському та за сприяння Льовочкіна Шувалов цю заборону успішно оскаржив. І ось пропагандист повертається. І не для того, щоб знову подивитися на Київ. Як розповіли джерела в Офісі президента, Шувалова покликали за вказівкою Банкової. Зеленський істерично намагається зупинити падіння власного рейтингу (зараз вже менше ніж 20% за даними КМІС), і Льовочкін, який нині частий гість у ОП, порадив "зеленим" перевіреного "професіонала". Того, який одного президента вже довів до Ростова. Невже і другого туди ж доведе? Або відразу в Москву з гастролями?

Наскільки потрібно бути недалекоглядним, щоб йти на поводу у Льовочкіна? Зеленський міг би проконсультуватися у Януковича, чим загрожує бути на повідку у російських фсбшних спеців. Віктор Федорович багато розповів би про майдан і роль Льовочкіна-Шувалова в ньому.