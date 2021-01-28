12:29  28 января
Падение деревьев, транспортный коллапс, травмы у людей: Одессу засыпает снегом
18:37  28 января
Пресс-конференция экс-заместителя главы СБУ Нескоромного в Брюсселе отложена
17:57  28 января
Сутки на Донбассе: боевики стреляли из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
Кирилл Сазонов политолог [email protected]
28 января 2021, 16:05 24

Шувалов возвращается: зачем Зеленский идет на поводу у Левочкина

28 января 2021, 16:05 24
Читайте також українською мовою
Новости, которых мы заслуживаем. В марте в Украину возвращается российский скандально известный политтехнолог Игорь Шувалов, его позвали в Украину… поднимать рейтинг Зеленского
Новости, которых мы заслуживаем. В марте в Украину возвращается российский скандально известный политтехнолог Игорь Шувалов, его позвали в Украину… поднимать рейтинг Зеленского
Читайте також
українською мовою

Шувалов запомнился в нашей стране в первую очередь тем, что в 2004 году "делил "украинцев на три сорта. А еще внедрял "темники" и цензуру на телевидении.

Шувалова выдворили из Украины в 2017 году, запретив ему въезд сроком на пять лет. Антон Геращенко тогда прямо обвинил политтехнолога в работе на Кремль. "По оперативным данным антиукраинская деятельность Шувалова И.Ю. использовалась спецслужбами Российской Федерации в активных мерах воздействия по освещению специально подготовленных и резонансных сведений через средства массовой информации, в частности по освещению в СМИ репортажей по обвинению руководства нашей страны в военном захвате власти в 2014 году и спланированной акции "Небесная сотня", - писал Геращенко.

При Зеленском и при содействии Левочкина Шувалов этот запрет успешно обжаловал. И вот пропагандист возвращается. И не для того, чтобы вновь посмотреть на Киев. Как рассказали мне источники в Офисе президента, Шувалова позвали по указке Банковой. Зеленский истерично пытается остановить падение собственного рейтинга (сейчас уже менее 20% по данным КМИС), и Левочкин, который нынче частый гость в ОП, посоветовал "зеленым" проверенного "профессионала". Того, который одного президента уже довел до Ростова. Неужто и второго туда же доведет? Или этого сразу в Москву с гастролями?

Насколько нужно быть недальновидным, чтобы идти на поводу у Левочкина? Зеленский мог бы проконсультироваться у Януковича, чем чревато быть на поводке у российских фсбшных спецов. Виктор Федорович много рассказал бы о майдане и роли Левочкина-Шувалова в нем.

политика Владимир Зеленский Офис президента рейтинг президент Виктор Янукович
Фигурант уголовного расследования Татаров присутствовал на дне рождения Зеленского - СМИ
28 января 2021, 12:49
Зеленский планирует идти на второй президентский срок - Гео Лерос
28 января 2021, 08:41
Зеленский отозвал закон о разгоне Конституционного Суда
27 января 2021, 15:59
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ограниченный Садовый: как во Львове оппозиционный горсовет по каплям выдавливает власть у мэра
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram