У сусідніх країнах лікарі масово звільняються з роботи

Ось цікава тема у зв'язку з коронавірусом: в сусідній з нами Румунії зафіксовано масове звільнення лікарів та молодшого медперсоналу

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Ось цікава тема у зв'язку з коронавірусом: в сусідній з нами Румунії зафіксовано масове звільнення лікарів та молодшого медперсоналу

Кілька десятків людей у Бухаресті за один день. Ще кілька десятків звільнені з психіатричної лікарні в Яссах.

Масштаби звільнень такі, що навіть привернули увагу МВС, яке взялося за розслідування даних фактів. Що вони там розслідують, мені не до кінця зрозуміло, але навколо цієї теми там збирається неабиякий скандал, бо в центрі уваги - питання забезпеченості медиків необхідними засобами захисту для нормальної роботи з пацієнтами.



Поширена думка, що нестача засобів захисту і призводить до масового звільнення лікарів і медсестер.

У Румунії офіційно 2 738 заражених і 94 летальних випадки. Найбільше - Сучава, Бухарест і Брашов.

У сусідній Молдові та ж ситуація, і навіть гірше. Там уже 12 років поспіль фіксується планомірний відтік медиків з країни за кордон в пошуках кращого життя \ роботи \ зарплати \ природи і т. д.

За один 2019 рік країна втратила близько 3,5 тисяч висококваліфікованих лікарів. Найбільше - терапевти. Ще виїхало 40% офтальмологів і купа неврологів. Їдуть в Румунію, а звідти намагаються далі в Західну Європу.

Так от, на тлі коронавіруса, в Молдові не вистачає лікарів через цю повальну еміграцію попередніх років, а нових мало. У них теж проблеми з реформою системи охорони здоров'я. А зараз на тлі пандемії багато хто просто звільняється, бо працювати в таких умовах не можуть або не хочуть.

У Молдові 505 випадків зараження і 6 смертей. Більше всіх в Кишиневі, Сороках, Штефан-Воде та Придністров'ї.

У Росії починається та ж проблема. Днями, наприклад, весь медперсонал інфекційного відділення міської лікарні у Ростові у повному складі написали заяви на звільнення. Причина та ж, що і у інших - неможливо працювати, немає засобів захисту. І тут також спостерігається багаторічне зневажливе ставлення влади до цієї сфери. Ще у вересні 2019 року в РФ фіксували масштабні звільнення лікарів за власним бажанням через низькі зарплати і важкі умови праці, особливо в провінції.

У Штатах в лютому-березні фіксувалися масові звільнення лікарів. На це все накладається проблема, що вже існувала до цього - гостра нестача молодшого медперсоналу. А зараз там розгорається битва навколо питання про звільнення лікарів за те, що вони пишуть у соцмережах про проблеми своїх лікарень і нестачі тестів на коронавірус.

Португалія пережила масову втеуа лікарів зі сфери охорони здоров'я під час боргової кризи 2011 року, і тепер їм складно справлятися з потоком хворих. Влада мобілізує тих, хто вже на пенсії.

У Британії кожен четвертий лікар відсутній на роботі або через самоізоляцію, або через те, що він хворий. І теж - існує гостра нестача персоналу, особливо медсестер. Багато хто не хоче виходити на роботу через нестачу засобів захисту.

Загалом, я це до чого? От мені цікаво стало, як у нас в Україні із цим справи.

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Нещодавно читав, що з лікарень Київської області масово звільняються лікарі. Та й система охорони здоров'я у нас, м'яко висловлюючись, не менш проблемна, ніж румунська, молдовська або російська. Про США і Європу я скромно промовчу.

Так що, є про що подумати нашому уряду. Сподіваюся, подумають. А лікарям, які борються з хворобою в таких умовах, треба сказати спасибі.