На Миколаївщині в умовах карантину скоротили 37 працівників лікарні

У Березанському районі без роботи залишилося більше 30 співробітників районної лікарні, місцеві депутати звинувачують у всьому керівництво ЦРЛ, яке не намагалося знайти фінансування на зарплати лікарям

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У Березанському районі без роботи залишилося більше 30 співробітників районної лікарні, місцеві депутати звинувачують у всьому керівництво ЦРЛ, яке не намагалося знайти фінансування на зарплати лікарям

Про ситуацію зі звільненнями RegioNews розповів депутат Березанської районної ради Андрій Гроза.

Раніше повідомлялося, що в Березанській ЦРЛ недостатньо фінансування, тому головний лікар Василь Гайдаржи скоротив медперсонал. Під звільнення потрапило 37 медпрацівників, серед яких фтизіатр, стоматологи і медсестри. Всі працівники звільнені з 1 квітня.

Андрій Гроза

Депутат вважає, що Гайдаржи порушив розпорядження Кабміну щодо заборони звільняти працівників під час карантину через коронавірус. Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні в середу, 25 березня.

Гроза розповів, що наприкінці лютого депутати доручили керівництву лікарні підготувати доповідь про те, скільки потрібно грошей, щоб всі медичні працівники залишилися на своїх посадах, але відповіді не отримали.

"На сьогоднішній момент голови сільських рад, голови ОТГ готові виступати з додатковим фінансуванням на нашу медицину. Вони готові до того, що нам необхідно зберегти дитяче відділення", - заявив депутат.

Виявилося, що про ситуацію в районній лікарні не знає і голова адміністрації Березанського району Денис Мезенко. Перебуваючи на робочому місці, він не володів інформацією про ситуацію в районі. За словами депутата Грози, він не прийшов і на робочу нараду по даному питанню, яке відбулося 2 березня.

Районні депутати вирішили шукати додаткове фінансування на зарплати і вимагають повернути на роботу звільнений персонал.

"Найближчим часом ми зберемо профільну комісію з соціальних питань, запросимо представників бюджетної комісії. Ми розглянемо питання штатного розкладу, рівнів окладів. Я вніс пропозицію обмежити преміальні до 20% керівництву та всім працівникам...Ми маємо намір повернути всіх співробітників на робочі місця, тому що за рішенням Кабміну на сьогоднішній день не можуть звільняти і скорочувати людей на час карантину", - заявив він.

Ми поспілкувалися і з головним лікарем районної лікарні Василем Гайдаржи, який розповів, що вся паніка сильно перебільшена.

Він розповів, що згідно з медичною реформою скорочення штатної чисельності працівників обґрунтовано. Гайдаржи зазначив, що в Україні перестала існувати радянська система, яку ще називали "системою Семашко" (Микола Семашко - лікар та державний діяч, який організував систему охорони здоров'я СРСР – ред.)

Василь Гайдаржи

Стара система передбачала фінансування закладів охорони здоров'я за кількістю ліжко-місць. Зараз же перейшли на фінансування самої послуги, тому змінився і принцип фінансування.

Він розповів, що було звільнено не 37, а 31 співробітник. Під звільнення підпала фтизіатр, на яку вони не отримали контракт від Національної служби здоров'я. Медику запропонували працювати на пів ставки, але вона не погодилася.

"Нова служба здоров'я контракт на фтизіатрію не дала. Але, за рахунок спільних коштів ми залишили цю посаду на пів ставки, але вона не погодилася...Від нас пішла 31 людина. З них п'ять стоматологів, які стають ФОПами, дві медсестри, які вже були (пенсійного - ред.) віку і просто пішли. Решта не медпрацівники – бухгалтери, секретарі. Молодшого медперсоналу пішло 10 осіб – це санітарки. Чотири людини пішло з дитячого відділення, не отримали контракт. Частина медсестер з дитячого відділення пішли працювати до "приймального покою". По медпрацівникам – нуль проблем. Я не знаю чому такий шум", - заявив Гайдаржи.

Крім того, головний лікар вважає, що звільняючи співробітників він виконував вимогу медреформи, тому не порушив ніяких постанов. Тим не менш він готовий розглянути питання щодо повернення частини співробітників, хоча не бачить у цьому доцільності.

Нагадаємо, що в наступному місяці стартує одна з найскладніших частин медичної реформи - Програма медичних гарантій.