Що насамперед потрібно розуміти про санкції РНБО

Вчора Світлана Крюкова виступила на ток-шоу "Свобода слова" Савіка Шустера

Вчора Світлана Крюкова виступила на ток-шоу "Свобода слова" Савіка Шустера

Вона розповіла про позасудову розправу над нашим виданням через незаконні санкції РНБО. Про те, що це помста влади за нашу журналістську роботу.

Договорити їй не дали - Арахамія та інші "слуги", які сиділи в студії, почали Світлану перебивати, звинувачувати в роботі за російські гроші (не наводячи ніяких, звісно, доказів).

Але цей галас все одно не міг перебити головне - питання, яке поставив під кінець і сам Савік Шустер - а на якій підставі РНБО взагалі блокує ЗМІ?

І тут важливо розуміти ось що.

Головні проблеми зі свободою слова і з правами людини при Зеленському почалися не зараз.

Вони почалися в лютому цього року, коли рішенням РНБО були введені санкції проти трьох телеканалів. Санкції були введені без суду і слідства, "по бєспрєдєлу".

І тоді багато журналістів, політиків, "лідерів думок" та інших просто промовчали. А багато - гаряче підтримали.

І Зеленський, відчувши свою безкарність, після цього пішов далі. Через санкції РНБО він без суду і слідства почав вводити санкції проти десятків громадян України, блокувати сайти. У тому числі і наш сайт - "Страну".

І вони мають намір йти далі. Тому що Зеленський впевнений, що він може точно також розправитися і з будь-яким іншим ЗМІ.

Сидить він, дивиться, наприклад, Свєту Крюкову у Савіка Шустера, потім вживає колумбійську доріжку і подумає - та набридли вони всі.

Зберуть РНБО, ухвалять рішення, підпишуть Указ і протягом години після цього телеканал вимкнуть з ефіру.

Тому досить робити вигляд, що санкції РНБО – це нормально, це "необхідні заходи щодо захисту держави", і слухати іншу маячню, яку несуть адвокати влади.

Ні. Це ненормально. Це злочин. За який злочинці повинні заплатити належну законом ціну.

Джерело: Telegram