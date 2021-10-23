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Ігор Гужва Головний редактор "Страна.UA" [email protected]
23 жовтня 2021, 10:52 75

Що насамперед потрібно розуміти про санкції РНБО

23 жовтня 2021, 10:52 75
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Вчора Світлана Крюкова виступила на ток-шоу "Свобода слова" Савіка Шустера
Вчора Світлана Крюкова виступила на ток-шоу "Свобода слова" Савіка Шустера
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Вона розповіла про позасудову розправу над нашим виданням через незаконні санкції РНБО. Про те, що це помста влади за нашу журналістську роботу.

Договорити їй не дали - Арахамія та інші "слуги", які сиділи в студії, почали Світлану перебивати, звинувачувати в роботі за російські гроші (не наводячи ніяких, звісно, доказів).

Але цей галас все одно не міг перебити головне - питання, яке поставив під кінець і сам Савік Шустер - а на якій підставі РНБО взагалі блокує ЗМІ?

І тут важливо розуміти ось що.

Головні проблеми зі свободою слова і з правами людини при Зеленському почалися не зараз.

Вони почалися в лютому цього року, коли рішенням РНБО були введені санкції проти трьох телеканалів. Санкції були введені без суду і слідства, "по бєспрєдєлу".

І тоді багато журналістів, політиків, "лідерів думок" та інших просто промовчали. А багато - гаряче підтримали.

І Зеленський, відчувши свою безкарність, після цього пішов далі. Через санкції РНБО він без суду і слідства почав вводити санкції проти десятків громадян України, блокувати сайти. У тому числі і наш сайт - "Страну".

І вони мають намір йти далі. Тому що Зеленський впевнений, що він може точно також розправитися і з будь-яким іншим ЗМІ.

Сидить він, дивиться, наприклад, Свєту Крюкову у Савіка Шустера, потім вживає колумбійську доріжку і подумає - та набридли вони всі.

Зберуть РНБО, ухвалять рішення, підпишуть Указ і протягом години після цього телеканал вимкнуть з ефіру.

Тому досить робити вигляд, що санкції РНБО – це нормально, це "необхідні заходи щодо захисту держави", і слухати іншу маячню, яку несуть адвокати влади.

Ні. Це ненормально. Це злочин. За який злочинці повинні заплатити належну законом ціну.

Джерело: Telegram

РНБО Володимир Зеленський санкції

 
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