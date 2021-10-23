Что прежде всего нужно понимать про санкции СНБО

Вчера Светлана Крюкова выступила на ток-шоу «Свобода слова» Савика Шустера

Вчера Светлана Крюкова выступила на ток-шоу «Свобода слова» Савика Шустера

Она рассказала о внесудебной расправе над нашим изданием через незаконные санкции СНБО. О том, что это месть властей за нашу журналистскую работу.

Договорить ей не дали – Арахамия и другие "слуги", которые сидели в студии, начали Светлану перебивать, обвинять в работе на российские деньги (не приводя никаких, естественно, доказательств).

Но этот шум все равно не мог перебить главное – вопрос, которым задался под конец и сам Савик Шустер – а на каком основании СНБО вообще блокирует СМИ?

И тут важно понимать вот что.

Главные проблемы со свободой слова и с правами человека при Зеленском начались не сейчас.

Они начались в феврале этого года, когда решением СНБО были введены санкции против трёх телеканалов. Санкции были введены без суда и следствия, по беспределу.

И тогда многие журналисты, политики, "лидеры мнений" и прочие просто промолчали. А многие - горячо поддержали.

И Зеленский, почувствовав свою безнаказанность, после этого пошёл дальше. Через санкции СНБО он без суда и следствия начал вводить санкции против десятков граждан Украины, блокировать сайты. В том числе и наш сайт – "Страну".

И они намерены идти дальше. Потому что Зеленский уверен, что он может точно также расправиться и с любым другим СМИ.

Сидит он, смотрит, к примеру, Свету Крюкову у Савика Шустера, потом употребит колумбийскую дорожку и подумает - да надоели они все.

Соберут СНБО, примут решение, подпишут Указ и в течение часа после этого телеканал выключат из эфира.

Поэтому хватит делать вид, что санкции СНБО – это нормально, это "необходимые меры по защите государства", и слушать прочий бред, который несут адвокаты власти.

Нет. Это ненормально. Это преступление. За которое преступники должны заплатить положенную законом цену.

Источник: Telegram