Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
Чернігів залишиться без гарячої води
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
28 січня 2026, 18:25

У Запоріжжі чоловік готував теракт у Новій пошті

28 січня 2026, 18:25
Шевченківський районний суд міста Запоріжжя визнав громадянина винним у державній зраді і готуванні до терористичного акту. Стало відомо, який вирок він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці жителя Вільнянська Запорізької області завербував знайомий із окупованої території, який співпрацював з офіцером 316-го розвідувального центру головного управління генштабу збройних сил РФ. У лютому 2024 року чоловік встановив зв'язок із куратором та передавав йому інформацію про ЗСУ.

Зокрема, в лютому 2024 року за переданими чоловіком локаціями росіяни завдали удари, пошкодивши будинок центральної районної бібліотеки та приміщення ресторану "Доміно" в місті Вільнянськ. За словами обвинуваченого, він нібито діяв під примусом, бо боявся за матір, яка живе в окупованому Криму.

Він підтвердив, що працював на росіян. За теракт йому пообіцяли спочатку тисячу, а потім 5 тисяч доларів. За вказівкою куратора він повинен був відправити вибуховий пристрій в Нову пошту в Запоріжжі. Активувати вибухівку на пошті мали, начебто, через телефонний дзвінок. Чоловік намагався применшити свою вину, кажучи, що хотів обдурити куратора і відправити книжки, папір чи будь-що, але не вибуховий пристрій. Тепер він, нібито, щиро розкаюється і тому просив суд призначити йому мінімальне покарання.

Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентів РФ, які готували дрони-бомбери для атак по Одесі зсередини. За завданням ворога фігуранти готували атаки на місцевих військових за допомогою так званих "скидів" із цивільного квадрокоптера.

