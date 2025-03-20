Путін диктує умови: як Захід втрачає позиції

Путін досяг своєї мети – легалізувався у міжнародній політиці вищого ешелону, втяг США у завідомо невигідні для них перемовини. Бо для США це пониження статусу і авторитету – такий візаві

Путін досяг своєї мети – легалізувався у міжнародній політиці вищого ешелону, втяг США у завідомо невигідні для них перемовини. Бо для США це пониження статусу і авторитету – такий візаві

фото: росЗМІ

Тепер умови ставить Путін. Адже в країнах квітучого популізму політики стають заручниками своіх популістичних обіцянок. Тож, США і Захід замість того, аби дати нам зброю і ПВО у достатній кількості та дотиснути міжнародного злочинця політично, будуть шукати шляхи збереження обличчя ціною наших жертв і територій.

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