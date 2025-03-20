12:53  19 березня
Львів'янка "купила" дитину для сина, щоб його не мобілізували
17:55  19 березня
На Львівщині чоловік відмовився від повістки, бо "не довіряє ТЦК"
19:35  19 березня
Жителі Дніпра зробили "бізнес" на гуманітарці
UA | RU
UA | RU
Ганна Маляр Заступниця міністра у Міністерстві оборони України info@regionews.ua
20 березня 2025, 04:16

Путін диктує умови: як Захід втрачає позиції

20 березня 2025, 04:16
Читайте также на русском языке
Путін досяг своєї мети – легалізувався у міжнародній політиці вищого ешелону, втяг США у завідомо невигідні для них перемовини. Бо для США це пониження статусу і авторитету – такий візаві
Путін досяг своєї мети – легалізувався у міжнародній політиці вищого ешелону, втяг США у завідомо невигідні для них перемовини. Бо для США це пониження статусу і авторитету – такий візаві
фото: росЗМІ
Читайте также
на русском языке

Тепер умови ставить Путін. Адже в країнах квітучого популізму політики стають заручниками своіх популістичних обіцянок.

Тож, США і Захід замість того, аби дати нам зброю і ПВО у достатній кількості та дотиснути міжнародного злочинця політично, будуть шукати шляхи збереження обличчя ціною наших жертв і територій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна перемовини США Росія Дональд Трамп Путін
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
На Закарпатті ділок продавав підроблені євро
20 березня 2025, 04:43
На Сумщині знищили бойові частини російських квадрокоптерів
20 березня 2025, 03:44
Відрізав голову та руки жертви: на Львівщині нелюд отримав 10 років тюрми за вбивство жінки
20 березня 2025, 03:15
Нова гонка озброєнь: до чого ведуть домовленості США та Росії
20 березня 2025, 02:57
Жирні цілі в Криму: розвідники знищили російські системи ППО, морські судна та гелікоптер
20 березня 2025, 02:35
Підприємець з Тернополя під виглядом водіїв переправив за кордон 32 чоловіків
20 березня 2025, 02:14
Росіяни вдарили по селищу під Запоріжжям: зруйновані житлові будинки
20 березня 2025, 02:00
На Львівщині судитимуть чоловіка, який вчинив збройний напад на АЗС
20 березня 2025, 01:50
Обстріл Кіровоградщини: пошкоджена інфраструктура "Укрзалізниці", змінені маршрути поїздів
20 березня 2025, 01:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »