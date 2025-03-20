Путин диктует условия: как Запад теряет позиции

Путин достиг своей цели – легализовался в международной политике высшего эшелона, втянул США в заведомо невыгодные для них переговоры. Потому что для США это понижение статуса и авторитета – такой визави

Путин достиг своей цели – легализовался в международной политике высшего эшелона, втянул США в заведомо невыгодные для них переговоры. Потому что для США это понижение статуса и авторитета – такой визави

фото: росСМИ

Теперь условия ставит Путин. Ведь в странах процветающего популизма политики становятся заложниками своих популистских обещаний. США и Запад вместо того, чтобы дать нам оружие и ПВО в достаточном количестве и дожать международного преступника политически, будут искать пути сохранения лица ценой наших жертв и территорий.

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