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Анна Маляр Заместитель министра в Министерстве обороны Украины info@regionews.ua
20 марта 2025, 04:16

Путин диктует условия: как Запад теряет позиции

20 марта 2025, 04:16
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Путин достиг своей цели – легализовался в международной политике высшего эшелона, втянул США в заведомо невыгодные для них переговоры. Потому что для США это понижение статуса и авторитета – такой визави
Путин достиг своей цели – легализовался в международной политике высшего эшелона, втянул США в заведомо невыгодные для них переговоры. Потому что для США это понижение статуса и авторитета – такой визави
фото: росСМИ
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Теперь условия ставит Путин. Ведь в странах процветающего популизма политики становятся заложниками своих популистских обещаний.

США и Запад вместо того, чтобы дать нам оружие и ПВО в достаточном количестве и дожать международного преступника политически, будут искать пути сохранения лица ценой наших жертв и территорий.

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война переговоры США Россия Дональд Трамп Путин
 
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