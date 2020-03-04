У прифронтовій зоні планують святкувати 9 травня із забороненою символікою

Слухайте, а ви впевнені, що Новокраматорський машинобудівний завод (НКМЗ) це українське підприємство?

Фото: Вадим Войтик wikipedia

Слухайте, а ви впевнені, що Новокраматорський машинобудівний завод (НКМЗ) це українське підприємство?

Якщо так, то якого лисого дідька вони взагалі використовують російську символіку "великої перемоги"?!?!?! Це що, 9 травня на нас чекають не лише упирі в гімнастерках, але і "безсмертний полк", і російські танки в колодках?

Служба безпеки України а ви вже місто до здачі підготували? Техніку з головного управління вивезли? Павло Кириленко мені до вас як до глави області звертатись чи можна вже Пушиліна шукати?

На фото: рекламка одного краматорського заводу і сторінка з московського бренд-бука ювілею "великої перемоги"