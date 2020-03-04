В прифронтовой зоне планируют праздновать 9 мая с запрещенной символикой

Слушайте, а вы уверены, что Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) это именно украинское предприятие?

Фото: Вадим Войтик wikipedia

Слушайте, а вы уверены, что Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) это именно украинское предприятие?

Если да, то какого хрена они вообще используют российскую символику "великой победы"?!?!?! Это что, 9 мая нас ждет не только упыри в гимнастерках, но и "бессмертный полк", и российские танки в колодках?

Служба безпеки України а вы уже город к сдачи подготовили? Технику из главного управления вывезли? Павло Кириленко мне к вам как к главе области обращаться, или можно уже Пушилина искать?

На фото: рекламка одного краматорского завода и страница из московского бренд-бука юбилея "великой победы".