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Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ

В прифронтовой зоне планируют праздновать 9 мая с запрещенной символикой

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Слушайте, а вы уверены, что Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) это именно украинское предприятие?
Фото: Вадим Войтик wikipedia
Слушайте, а вы уверены, что Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) это именно украинское предприятие?

Если да, то какого хрена они вообще используют российскую символику "великой победы"?!?!?! Это что, 9 мая нас ждет не только упыри в гимнастерках, но и "бессмертный полк", и российские танки в колодках?

Служба безпеки України а вы уже город к сдачи подготовили? Технику из главного управления вывезли? Павло Кириленко мне к вам как к главе области обращаться, или можно уже Пушилина искать?

На фото: рекламка одного краматорского завода и страница из московского бренд-бука юбилея "великой победы".

Автор(ы) статьи: Андрей Романенко

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