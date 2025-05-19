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Андрій Длігач Голова міжнародної бізнес-спільноти Board, професор економіки, засновник групи компаній Advanter Group info@regionews.ua
19 травня 2025, 10:56

Між війною і союзом: стратегічні альтернативи для України

19 травня 2025, 10:56
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Мирні ілюзії не змінюють імперських цілей Кремля. Україна стоїть перед вибором між капітуляцією, тривалою обороною або новим союзом із Заходом
Мирні ілюзії не змінюють імперських цілей Кремля. Україна стоїть перед вибором між капітуляцією, тривалою обороною або новим союзом із Заходом
uifuture.org
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Оскільки знов і знов зʼявляються тексти зі сподіванням за мирні сценарії, хотів би нагадати, що інтересами путіна і цілями рф не є:

  • зустріч з Трампом;
  • зняття санкцій;
  • легітимізація окупованих територій;
  • повернення до G8 тощо.

Інтересами є відновлення імперії в кордонах щонайменше до 1991 року, відновлення контролю над країнами ЦСЄ і ПСЄ.

Та відновлення рівності у відносинах з Китаєм за для спільного перегляду глобального контролю.

Відповідно, для України є три стратегічні альтернативи:

  • (неймовірна) доєднатися до рф, втратити потенційну субʼєктність і незалежність;
  • (найбільш реалістична) перейти до стратегічної оборони в умовах обмежених ресурсів і скорочення допомоги – готуватися до наступних 10 років війни;
  • (бажана) стати частиною нового політично-безпекового утворення з ЄС, ВБ, Канадою та іншими долученими країнами. Цей сценарій дозволяє говорити про стратегію на деконструкцію росії шляхом економічного, військового і дипломатичного тиску. А також стимулювати внутрішні дезінтеграційні процеси.

Останні два сценарії також дозволяють говорити про прагматичну Українську зовнішню політику, яка сприятиме зацікавленості співпраці з Україною Індії, Туреччини, СА, Китаю та інших країн. Україна може замістити рф як в логіці Заходу, так і в логіці Сходу.

"Дива" на кшталт хтось там здохне, Трамп прозріє будуть лише приємним бонусом, а не стратегією.

А ось власна балістична ракета і крилата ракета, технологічні переваги в цілому, управлінська досконалість в ЗСУ разом з реформами системи справедливості та економічними реформами – це те, що ми маємо робити в будь яких сценаріях.

І виправдовувати відсутність реформ в правоохоронній системі і регуляторних інституціях війною і дипломатією, очікуванням гарних новин, так само як і займатися підготовкою до виборів – хибний шлях.

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