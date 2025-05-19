Мирные иллюзии не меняют имперских целей Кремля. Украина стоит перед выбором между капитуляцией, продолжительной обороной или новым союзом с Западом

Мирные иллюзии не меняют имперских целей Кремля. Украина стоит перед выбором между капитуляцией, продолжительной обороной или новым союзом с Западом

uifuture.org

Поскольку снова и снова появляются тексты с надеждой за мирные сценарии, хотел бы напомнить, что интересами путина и целями рф не являются:

встреча с Трампом;

снятие санкций;

легитимизация оккупированных территорий;

возвращение в G8 и т.д.

Интересами являются восстановление империи в границах не менее 1991 года, восстановление контроля над странами ЦВЕ и ПСЕ.

И восстановление равенства в отношениях с Китаем для совместного пересмотра глобального контроля.

Соответственно, для Украины есть три стратегические альтернативы:

(невероятная) присоединиться к России, потерять потенциальную субъектность и независимость;

(наиболее реалистичная) перейти к стратегической обороне в условиях ограниченных ресурсов и сокращение помощи – готовиться к следующим 10 годам войны;

(желанная) стать частью нового политико-безопасного образования с ЕС, ВБ, Канадой и другими присоединенными странами. Этот сценарий позволяет говорить о стратегии деконструкции России путем экономического, военного и дипломатического давления. А также стимулировать внутренние дезинтеграционные процессы.

Последние два сценария также позволяют говорить о прагматической украинской внешней политике, которая будет способствовать заинтересованности сотрудничества с Украиной Индии, Турции, СА, Китая и других стран. Украина может заместить РФ как в логике Запада, так и в логике Востока.

"Чуда" типа кто-то там сдохнет, Трамп прозреет будут лишь приятным бонусом, а не стратегией.

А вот собственная баллистическая ракета и крылатая ракета, технологические преимущества в целом, управленческое совершенство в ВСУ вместе с реформами системы справедливости и экономическими реформами – это то, что мы должны делать в любых сценариях.

И оправдывать отсутствие реформ в правоохранительной системе и регуляторных институтах войной и дипломатией, ожиданием хороших новостей, равно как и заниматься подготовкой к выборам – ложный путь.