Между войной и союзом: стратегические альтернативы для Украины
Поскольку снова и снова появляются тексты с надеждой за мирные сценарии, хотел бы напомнить, что интересами путина и целями рф не являются:
- встреча с Трампом;
- снятие санкций;
- легитимизация оккупированных территорий;
- возвращение в G8 и т.д.
Интересами являются восстановление империи в границах не менее 1991 года, восстановление контроля над странами ЦВЕ и ПСЕ.
И восстановление равенства в отношениях с Китаем для совместного пересмотра глобального контроля.
Соответственно, для Украины есть три стратегические альтернативы:
- (невероятная) присоединиться к России, потерять потенциальную субъектность и независимость;
- (наиболее реалистичная) перейти к стратегической обороне в условиях ограниченных ресурсов и сокращение помощи – готовиться к следующим 10 годам войны;
- (желанная) стать частью нового политико-безопасного образования с ЕС, ВБ, Канадой и другими присоединенными странами. Этот сценарий позволяет говорить о стратегии деконструкции России путем экономического, военного и дипломатического давления. А также стимулировать внутренние дезинтеграционные процессы.
Последние два сценария также позволяют говорить о прагматической украинской внешней политике, которая будет способствовать заинтересованности сотрудничества с Украиной Индии, Турции, СА, Китая и других стран. Украина может заместить РФ как в логике Запада, так и в логике Востока.
"Чуда" типа кто-то там сдохнет, Трамп прозреет будут лишь приятным бонусом, а не стратегией.
А вот собственная баллистическая ракета и крылатая ракета, технологические преимущества в целом, управленческое совершенство в ВСУ вместе с реформами системы справедливости и экономическими реформами – это то, что мы должны делать в любых сценариях.
И оправдывать отсутствие реформ в правоохранительной системе и регуляторных институтах войной и дипломатией, ожиданием хороших новостей, равно как и заниматься подготовкой к выборам – ложный путь.