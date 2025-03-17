Стратегічна оборона і союзники: як Україні вистояти
Дивують сподівання на те, що може бути якась інша влада в Україні, яка зможе домовитися з путіним
Дивують сподівання на те, що може бути якась інша влада в Україні, яка зможе домовитися з путіним
Єдиний шлях домовитися – це дипломатична, економічна, військова, політична поразка ьосії і повна її деконструкція.
Всі інші варіанти є проміжними для нас.
Тому реалістичним сценарієм є стратегічна оборона, нарощення економічної потужності, створення нових союзів (Фортеця ЄС; Велика діагональ – ВБ, Індія, Польща, Україна; Великий військовий союз – країни ЄС, ВБ, Японія, Республіка Корея, Канада, Австралія, НЗ).
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