Стратегічна оборона і союзники: як Україні вистояти

Дивують сподівання на те, що може бути якась інша влада в Україні, яка зможе домовитися з путіним

Дивують сподівання на те, що може бути якась інша влада в Україні, яка зможе домовитися з путіним

фото: Associated Press

Єдиний шлях домовитися – це дипломатична, економічна, військова, політична поразка ьосії і повна її деконструкція. Всі інші варіанти є проміжними для нас. Тому реалістичним сценарієм є стратегічна оборона, нарощення економічної потужності, створення нових союзів (Фортеця ЄС; Велика діагональ – ВБ, Індія, Польща, Україна; Великий військовий союз – країни ЄС, ВБ, Японія, Республіка Корея, Канада, Австралія, НЗ).

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