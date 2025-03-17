Стратегическая оборона и союзники: как Украине выстоять

Удивляют надежды на то, что может быть какая-то другая власть в Украине, которая сможет договориться с путином

Удивляют надежды на то, что может быть какая-то другая власть в Украине, которая сможет договориться с путином

фото: Associated Press

Единственный путь договориться – это дипломатическое, экономическое, военное, политическое поражение ьоссии и полная ее деконструкция. Все остальные варианты промежуточные для нас. Поэтому реалистичным сценарием является стратегическая оборона, наращивание экономической мощи, создание новых союзов (Крепость ЕС; Большая диагональ – ВБ, Индия, Польша, Украина; Большой военный союз – страны ЕС, ВБ, Япония, Республика Корея, Канада, Австралия, НЗ).

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