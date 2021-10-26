Чи необхідна Україні президентська республіка

Дещо стосовно озвученої ідеї «нам необхідна президентська республіка»

Дещо стосовно озвученої ідеї «нам необхідна президентська республіка»

Припускаю, що соціологія, котру змушені були показати президенту, навіть гірша, ніж оприлюднена. І ОП шукає теми, щоб компенсувати цей негатив Зеленському (котрий, як ми вже з’ясували, дуже чутливий до подібного). Тема "другого терміну, бо не все встигне", не зайшла. Тепер вигадали зміну конституційного ладу з парламентсько-президентської навіть не на президентсько-парламентську, а просто на президентську республіку, "жорстку президентську республіку". З суто путінською аргументацією.

Але виглядає все одно абсурдно. Тобто, всіх інших доступних інструментів Зеленському замало? Парламентської монобільшості і повного контролю парламенту – аж до блискавичної заміни спікера на порушення всіх принципів демократії і розподілу владних повноважень. Повністю підконтрольного власного уряду, не те що не коаліційного, а навіть без жодного урядовця від іншої політичної сили, з котрим необхідно домовлятись, а не просто спустити розпорядження щось робити чи не робити. Підконтрольних силових структур. Значною мірою підконтрольних місцевих органів влади. Голів ОДА. Ну і, звісно, конституційних повноважень президента в зовнішній політиці і у сфері оборони.

Тобто, в Зеленського "фулл хауз" на руках, але йому ще для чогось треба змінити конституційний лад для збільшення власних повноважень і зменшення залежності від членів своєї ж команди в інших гілках влади. Абсолютно нелогічно і безпідставно.

І зроблено в неправильний час: на низхідному тренді такі заявки не роблять. Це тільки дратує опонентів. І наш політичний клас почне замислюватись над варіантами наступної владної команди, бо ця входить в піке.