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Олексій Голобуцький політтехнолог [email protected]
26 жовтня 2021, 15:30 8

Чи необхідна Україні президентська республіка

26 жовтня 2021, 15:30 8
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Дещо стосовно озвученої ідеї «нам необхідна президентська республіка»
Дещо стосовно озвученої ідеї «нам необхідна президентська республіка»
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Припускаю, що соціологія, котру змушені були показати президенту, навіть гірша, ніж оприлюднена. І ОП шукає теми, щоб компенсувати цей негатив Зеленському (котрий, як ми вже з’ясували, дуже чутливий до подібного). Тема "другого терміну, бо не все встигне", не зайшла. Тепер вигадали зміну конституційного ладу з парламентсько-президентської навіть не на президентсько-парламентську, а просто на президентську республіку, "жорстку президентську республіку". З суто путінською аргументацією.

Але виглядає все одно абсурдно. Тобто, всіх інших доступних інструментів Зеленському замало? Парламентської монобільшості і повного контролю парламенту – аж до блискавичної заміни спікера на порушення всіх принципів демократії і розподілу владних повноважень. Повністю підконтрольного власного уряду, не те що не коаліційного, а навіть без жодного урядовця від іншої політичної сили, з котрим необхідно домовлятись, а не просто спустити розпорядження щось робити чи не робити. Підконтрольних силових структур. Значною мірою підконтрольних місцевих органів влади. Голів ОДА. Ну і, звісно, конституційних повноважень президента в зовнішній політиці і у сфері оборони.

Тобто, в Зеленського "фулл хауз" на руках, але йому ще для чогось треба змінити конституційний лад для збільшення власних повноважень і зменшення залежності від членів своєї ж команди в інших гілках влади. Абсолютно нелогічно і безпідставно.

І зроблено в неправильний час: на низхідному тренді такі заявки не роблять. Це тільки дратує опонентів. І наш політичний клас почне замислюватись над варіантами наступної владної команди, бо ця входить в піке.

Володимир Зеленський Верховна Рада президент

 
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